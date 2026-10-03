İl Milli Eğitim Müdürü Aydın, Eskişehir\'de 2026-2027 eğitim hedeflerini ele aldı

Eskişehir'de düzenlenen toplantıda 2026-2027 eğitim-öğretim yılına ilişkin planlama ve hedefler ele alındı.

İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Sinan Aydın, Ölçme Değerlendirme Merkezi ile YEĞİTEK Şubesi'nde incelemelerde bulundu Yönetici ve öğretmenlerle bir araya gelen İl Milli Eğitim Aydın, 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin planlama ve hedefleri değerlendirdi. Toplantıda; Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin uygulanması, akademik başarının artırılmasına yönelik çalışmalar, eğitim projeleri ile ölçme ve değerlendirme süreçleri ele alındı. Yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilerin akademik, sosyal ve kişisel gelişimlerini daha güçlü şekilde destekleyecek çalışmalar üzerine görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.