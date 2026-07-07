İnönü Üniversitesi Bilim Yaz Kampı Açıldı - Son Dakika
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İnönü Üniversitesi Bilim Yaz Kampı Açıldı

İnönü Üniversitesi Bilim Yaz Kampı Açıldı
07.07.2026 09:11
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İnönü Üniversitesi'nde düzenlenen bilim yaz kampının açılışı yapıldı, çocuklara bilimi eğlenceli öğretme hedefleniyor.

İnönü Üniversitesi Üstün Yetenekliler Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen bilim yaz kampının açılışı gerçekleştirildi.

Bilim yaz kampının açılış programına; İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Sağlam ile Prof. Dr. Süleyman Nihat Şad, İnönü Çocuk Üniversitesi Müdürü Prof. Dr. Cihat Yaşaroğlu, Müdür Yardımcıları Doç. Dr. Başak Kasa Ayten ile Prof. Dr. Fatih Bulut, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan İnönü Çocuk Üniversitesi Müdürü Prof. Dr. Cihat Yaşaroğlu, çocuklara bilimi eğlenceli ve uygulamalı yöntemlerle sevdirmeyi amaçladıklarını belirtti. Daha önce Hekimhan'da gerçekleştirilen bir etkinlikte söylenen "Bilimi bize böyle eğlenceli şekilde anlatsalardı, bilime karşı bakış açımız çok farklı olurdu" sözünü hatırlatan Yaşaroğlu, Çocuk Üniversitesinin de aynı anlayışla çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Yaz kampı süresince 30'dan fazla atölyede yaklaşık 30 öğretim üyesinin eğitim vereceğini belirten Yaşaroğlu, "Bu faaliyetler kapsamında sadece bilimi değil, çocukların sanatın farklı dallarıyla ve sporla da tanışmasını amaçlıyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sağlam ise yaz dönemini verimli değerlendirmek ve bilimi çocuklarla buluşturmak amacıyla önemli çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi. Üniversitelerin yalnızca üniversite öğrencilerine değil, daha küçük yaş gruplarına da hitap etmesi gerektiğini vurgulayan Sağlam, yaz kampının bu anlayışın önemli bir örneği olduğunu ifade etti.

Sağlam, son bir yıl içerisinde Çocuk Üniversitesi tarafından düzenlenen etkinliklere yaklaşık 6 bin öğrencinin katıldığını söyleyerek Çocuk Üniversitesinin yürüttüğü çalışmalardan dolayı Prof. Dr. Cihat Yaşaroğlu, Prof. Dr. Ahmet Gültek, Prof. Dr. Süleyman Köytepe, Prof. Dr. Fatih Bulut ve emeği geçen tüm ekibe teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Ahmet Gültek ve ekibi tarafından hazırlanan bilimsel gösteri deneyleri çocuklarla buluşturuldu. Eğlenceli ve öğretici deneyler, öğrenciler ve aileleri tarafından ilgiyle takip edildi.

17 Temmuz'a kadar sürecek olan kampta çocuklar, bilimin, sanatın, teknolojinin ve eğlencenin bir araya geldiği unutulmaz bir keşif yolculuğuna çıkacak. - MALATYA

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Etkinlik, Eğitim, Bilim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Eğitim İnönü Üniversitesi Bilim Yaz Kampı Açıldı - Son Dakika

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