İnönü Üniversitesi'nde Lisansüstü Süreç Otomasyonu Tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İnönü Üniversitesi'nde Lisansüstü Süreç Otomasyonu Tanıtıldı

İnönü Üniversitesi\'nde Lisansüstü Süreç Otomasyonu Tanıtıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şad, dijital otomasyon sistemini tanıttı ve eğitimde verimlilik hedeflendi.

İnönü Üniversitesinde lisansüstü eğitim süreçlerinin daha etkin, hızlı ve dijital bir şekilde yürütülmesi amacıyla geliştirilen Lisansüstü Süreç Otomasyonunun tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Nihat Şad başkanlığında düzenlenen toplantıya enstitü sekreterleri ile enstitü anabilim dalı sekreterleri katıldı.

Toplantıda, üniversitenin dijital dönüşüm vizyonu doğrultusunda geliştirilen Lisansüstü Süreç Otomasyonu hakkında kapsamlı sunum yapıldı. Dijital Dönüşüm Ofisi ile Sosyal Bilimler Enstitüsü Sekreteri Feramuz Karaca'nın katkılarıyla hayata geçirilen sistemin işleyişi, sağlayacağı kolaylıklar ve uygulama süreçleri katılımcılara ayrıntılı şekilde anlatıldı.

Toplantıda konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Nihat Şad, üniversitede dijitalleşme çalışmalarının eğitim ve idari süreçlerin daha verimli yürütülmesine önemli katkılar sağlayacağını belirterek lisansüstü eğitim süreçlerinde standartlaşma, hız ve verimliliğin artırılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerinin değerlendirilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA

Teknoloji, Rektör, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim İnönü Üniversitesi'nde Lisansüstü Süreç Otomasyonu Tanıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Giresun’da dere yatağına devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Giresun'da dere yatağına devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Başsavcılık düğmeye bastı, ABD’deki fenomen yayıncı Canbequit’e erişim engeli getirildi Başsavcılık düğmeye bastı, ABD'deki fenomen yayıncı Canbequit'e erişim engeli getirildi
Süper Lig devleriyle anılan Lukaku, Türkiye’ye geldi Süper Lig devleriyle anılan Lukaku, Türkiye'ye geldi
Ankara’da kritik Filistin zirvesi: Hakan Fidan Hamas heyetini kabul etti Ankara'da kritik Filistin zirvesi: Hakan Fidan Hamas heyetini kabul etti
Dursun Özbek, Icardi’ye yaptığı teklifi açıkladı Dursun Özbek, Icardi'ye yaptığı teklifi açıkladı
Avrupa’da bile böylesi yok Türkiye’nin dört yanından oraya akın ediyorlar Avrupa'da bile böylesi yok! Türkiye'nin dört yanından oraya akın ediyorlar

18:51
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
18:48
Babacan’dan Davutoğlu’na ziyaret
Babacan'dan Davutoğlu'na ziyaret
18:03
Fas’tan İspanya’ya göçmen akını
Fas'tan İspanya'ya göçmen akını
17:37
Ahbap soruşturmasında 7 kişi için tutuklama talebi
Ahbap soruşturmasında 7 kişi için tutuklama talebi
16:58
Edirne Milletvekili Ediz Ün, yeniden CHP’ye katıldı
Edirne Milletvekili Ediz Ün, yeniden CHP’ye katıldı
14:34
Siyaseti bırakan Davutoğlu’nun “Erdoğan“ hassasiyeti: Düşünmeden reddetti
Siyaseti bırakan Davutoğlu'nun "Erdoğan" hassasiyeti: Düşünmeden reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 20:52:37. #7.13#
SON DAKİKA: İnönü Üniversitesi'nde Lisansüstü Süreç Otomasyonu Tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.