İnönü Üniversitesi\'nin 2027-2031 Stratejik Planı Değerlendirildi

06.05.2026 02:45
İnönü Üniversitesi'nin yeni stratejik planı, Strateji Geliştirme Kurulu'nda değerlendirildi.

"Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ile "Üniversiteler İçin Stratejik Planlama Rehberi" doğrultusunda hazırlanan İnönü Üniversitesi 2027-2031 Dönemi Stratejik Planı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Özer başkanlığında toplanan Strateji Geliştirme Kurulu tarafından değerlendirildi.

Katılımcı bir anlayış ile hazırlanan ve 1 Ocak 2027 tarihinde yürürlüğe girecek dört stratejik amaç, 20 hedef ve bu hedeflerin izlenmesini sağlayacak 80 performans göstergesinin yer aldığı 2027-2031 Stratejik Planının hazırlanmasında önceki dönem stratejik planlarının uygulanması ve izlenmesi sürecinde elde edilen bilgi ve deneyimler temel teşkil etti.

Toplantıda İnönü Üniversitesinin 2027-2031 dönemini kapsayan 5. Stratejik Planı, Stratejik Planlama Ekibi tarafından Stratejik Geliştirme Kurulu'na sunuldu ve kurul tarafından değerlendirilmek üzere T.C. Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderilmesine karar verildi.

Rektör Yardımcısı ve Stratejik Planlama Ekibi Başkanı Prof. Dr. Ali Özer ise yaptığı konuşmada planlama sürecine katkı sunan tüm akademik ve idari personele teşekkür ederek yeni stratejik planda belirlenen amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesinde tüm birimlerin gerekli hassasiyeti göstereceğine inandığını dile getirdi. - MALATYA

Kaynak: İHA

