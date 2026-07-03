İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde mezuniyet coşkusu - Son Dakika
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İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde mezuniyet coşkusu

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi\'nde mezuniyet coşkusu
03.07.2026 11:43  Güncelleme: 11:44
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İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi 2025-2026 mezuniyet töreninde 234 genç hekim sağlık ordusuna katıldı. Vali Seddar Yavuz, Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat ve Dekan Prof. Dr. Mehmet Aslan'ın konuşmalarıyla tören, pandemi ve deprem gibi zorlu süreçlerin ardından büyük coşkuyla gerçekleşti.

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Törene, Vali Seddar Yavuz, Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, İnönü Üniversitesi önceki dönem rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Mehmet Fatih Güven, İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Özer, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Selim Özkan, İnönü Üniversitesi Genel Sekreteri Abuzer Kalkan, İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Aslan, kurum ve kuruluş temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan tören, dönem birincilerinin konuşmalarıyla devam etti. Türkçe Tıp Programı birincisi Dr. Mustafa Emre Şahin, bilim ve aklın rehberliğine vurgu yaparak, "Bizim için en temel rehber, en hakiki mürşit her zaman bilim ve akıl olacaktır" dedi.

İngilizce Tıp Programı dönem birincisi Dr. Sümeyra Saracı ise eğitim hayatları boyunca pandemi ve deprem gibi zorlu süreçlerden geçtiklerini belirterek, "Tıbbın sınavının yalnızca hastalıklarla değil, acı, kayıp ve insanlığın ortak yaralarıyla da verildiğini öğrendik" ifadelerini kullandı.

Saracı, Gazze'deki sağlık çalışanlarını da anarak konuşmasını tamamladı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Aslan, mezuniyetin yalnızca bir diploma töreni olmadığını vurgulayarak, "Bugün sıradan bir yemin töreni değil, dağılmış insanlığa şifa olacak seslerin, sözlerin verilişine şahitlik ediyoruz. Beyaz önlüğünüzü kirletmeyin. Temsil ettiğiniz mesleği lekelemeyin. Bilgiyi kibirle değil hikmetle taşıyın, hastalarınıza göz hizasından bakın. Her nerede olursanız olun Malatya'yı ve mezun olduğunuz fakülteyi gururla temsil edin" dedi.

Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat da İnönü Üniversitesinin sağlık alanındaki uluslararası başarısına dikkat çekerek, üniversitenin organ nakli başta olmak üzere birçok alanda dünya çapında önemli çalışmalara imza attığını söyledi.

"Sizler umut olacaksınız"

Akpolat, "Üniversitemiz bugün karaciğer naklinde, kemik iliği naklinde, böbrek naklinde ve birçok branşta sadece ülkemizin değil, dünyanın sayılı merkezlerinden biri haline gelmiştir. Son olarak 8'li çapraz karaciğer nakliyle bir başarıya daha imza attık. Bu başarıda emeği olan tüm hocalarımızı ve sağlık çalışanlarımızı kutluyorum. Bugün de Türkçe ve İngilizce tıp programlarımızdan 234 genç hekimimizi sağlık ordumuza kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Hekimlik bilgiyle hikmetin, bilimle merhametin buluştuğu müstesna bir meslektir. Bu meslek para için değil, insanlığa hizmet etmek için yapılır. İnsana hizmet etmeyi kendine amaç edinmeyenlerin bu meslekte mutlu olması mümkün değildir. Sizler yalnızca hastalık tedavi etmeyecek, aynı zamanda umut olacak, güven verecek ve insan hayatına dokunacaksınız" ifadelerini kullandı.

"Tıp Fakültesi Malatya'nın en önemli markalarından biridir"

Malatya Valisi Seddar Yavuz ise konuşmasında hekimliğin fedakarlık, disiplin ve yüksek sorumluluk gerektiren kutsal bir meslek olduğunu belirterek mezunların zorlu şartlar altında eğitimlerini tamamladığını dile getirdi.

Yavuz, "Sizler üniversiteye pandemiyle başladınız. Ardından asrın felaketi olarak nitelendirdiğimiz depremleri yaşadınız. Bütün bu zorluklara rağmen yılmadan çalıştınız ve bugün mezun olmanın gururunu yaşıyorsunuz. Perde açıldığında sizleri görünce gerçekten duygulandım çünkü sizlerin bu millete hizmet etmeye adanmış gençler olduğunuzu biliyorum. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi bugün Malatya'nın en önemli marka değerlerinden biridir. Organ nakli başta olmak üzere birçok alanda Avrupa'nın ve dünyanın örnek gösterilen merkezlerinden biri haline gelmiştir. Sizler de bu güçlü mirası geleceğe taşıyacaksınız. Yolunuz ve bahtınız açık olsun. Aziz milletimize ve insanlığa büyük hizmetler edeceğinize yürekten inanıyorum" diye konuştu.

AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan ile 2. Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu'nun gönderdiği kutlama mesajları da katılımcılarla paylaşıldı. Konuşmaların ardından Türkçe Tıp Programı dönem birincisi Dr. Mustafa Emre Şahin ile İngilizce Tıp Programı dönem birincisi Dr. Sümeyra Saracı'ya diplomaları ve ödülleri Malatya Valisi Seddar Yavuz tarafından takdim edildi. Daha sonra geleneksel mezuniyet isimliği çakma töreni gerçekleştirildi. Dereceye giren öğrencilere diplomaları protokol üyeleri tarafından verilmesinin ardından tüm mezunlar diplomalarını alarak büyük coşku yaşadı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde mezuniyet coşkusu - Son Dakika

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