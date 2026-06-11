Isparta\'da LGS Hazırlıkları Tamamlandı

Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Recai Ocak, hafta sonu gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava bu yıl ilde 5 bin 29 öğrencinin katılacağını belirterek, öğrenci ve velilere önemli uyarılarda bulundu.

Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Recai Ocak, hafta sonu gerçekleştirilecek LGS kapsamındaki merkezi sınava ilişkin açıklamalarda bulundu. Sınavın il genelinde sorunsuz ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli tüm hazırlıkların tamamlandığını belirten Ocak, öğrenci ve velilere sınav günü dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verdi.

Isparta'da LGS'ye 5 bin 29 öğrenci katılacak

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından merkezi sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına yönelik LGS sınavının 13 Haziran Cumartesi günü iki oturum halinde uygulanacağını belirten Ocak, "Birinci oturum saat 09.30'da sözel bölümle başlayacak. 50 sorudan oluşan bu oturum saat 10.45'te sona erecek. İlk oturumun ardından 75 dakikalık bir ara verilecek. İkinci oturum ise saat 11.30'da başlayacak. Fen bilimleri ve matematik derslerini kapsayan sayısal bölümde öğrencilerimiz 40 soruyu 80 dakikalık sürede cevaplayacak. İlimizde sınavın güvenli ve sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Sınava 5 bin 29 öğrencimiz başvurdu. Sınavımız il genelinde 27 sınav merkezinde ve bir öğrencimiz için ev ortamında olmak üzere gerçekleştirilecek. Toplam 379 salonda öğrencilerimizi ağırlayacağız. Okullarımızda gerekli tüm düzenlemeler ve hazırlıklar tamamlandı. Bildiğiniz üzere milli takımımızın pazar günü oynayacağı maç nedeniyle okullarımız 13 Haziran Cuma günü öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz için idari izinli olacak. Bu sayede öğrencilerimiz ve velilerimiz sınav öncesinde sınav yerlerini görme imkanı bulabilecekler" şeklinde konuştu.

Sınav güvenliği için yeni uygulamalar hayata geçirilecek

Bakanlık tarafından kabul edilen mazereti nedeniyle bir öğrencinin sınava evinde gireceğini duyuran Ocak, "Sınav sürecinde toplam 795 öğretmen ve idarecimiz görev yapacak. Bu görevlilerin 510'u il merkezinde, 285'i ise ilçelerimizde görev alacak. Milli Eğitim Bakanlığımızın sınav güvenliği kapsamında aldığı bazı yeni tedbirler bulunuyor. Bu yıl iki önemli yenilik uygulanacak. Bunlardan ilki kamera sistemi. Bina girişlerinde ve toplantı salonlarında kayıt yapan kameralar bulunacak. Ayrıca görevlilerin üst aramaları gerçekleştirilecek. Sınav evraklarının açılması, dağıtılması ve teslim edilmesi süreçleri de toplantı salonlarında kamera kaydı altında yürütülecek. Öğrencilerimizin sınav günüyle ilgili temel ihtiyaçlarından biri de beslenme. Daha önce olduğu gibi bu yıl da sınava girecek 5 bin 29 öğrencimizin tamamı için su tedarik ettik. Bunun yanında Bakanlığımızın bu yıl uygulamaya koyduğu beslenme kiti desteği bulunuyor. Talep eden öğrencilerimize bu kitler dağıtılacak. Beslenme kitinin içerisinde yulaf bar, su, kuru üzüm ve ceviz yer alıyor. Öğrencilerimiz iki oturum arasındaki sürede isterlerse bu ürünleri tüketebilecekler. Sınav esnasında yalnızca su ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. Beslenme kitlerimizin tamamı hazırlanmış ve paketlenmiştir. Sınav günü dağıtılmak üzere okullarımıza teslim edilecektir" ifadelerini kullandı.

Ocak'tan veli ve vatandaşlara çağrı

Sınav günüyle ilgili velilere de bazı hatırlatmalarda bulunan Ocak, "Öğrencilerimizi okullara getirirken okul girişlerine ve kapı önlerine araç park edilmemesi büyük önem taşıyor. Öğrencilerimizi indirdikten sonra araçlarımızı okul çevresinden daha uzak ve uygun alanlara park etmemiz gerekiyor. Böylece yoğunluğun oluşmasının önüne geçmiş olacağız. Ayrıca iki oturum arasındaki sürede velilerimizin okul bahçelerine girmemelerini rica ediyoruz. Bu konuda gerekli düzenlemeler yapılacak. Öğrencilerimizin dikkatlerinin dağılmaması ve sınav motivasyonlarının korunması bizim için son derece önemli. Bu süreçte öğretmenlerimiz öğrencilerimizle ilgilenecek. Sınav binalarında ve okul bahçelerinde yalnızca görevliler ve sınava giren öğrenciler bulunacak. En temel önceliğimiz sınavın güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir ortamda gerçekleştirilmesidir. Bu kapsamda Valiliğimiz koordinasyonunda gerekli toplantılar yapılmıştır. İl Jandarma Komutanlığımız ve İl Emniyet Müdürlüğümüz ile sınav öncesi, sınav sırası ve sonrasında alınacak güvenlik, asayiş ve gürültü tedbirleri konusunda iş birliği sağlanmıştır. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımıza bir kez daha çağrıda bulunmak istiyorum. Cumartesi günü gerçekleştirilecek sınav sırasında çocuklarımızın dikkatini ve motivasyonunu olumsuz etkileyecek davranışlardan kaçınalım. Öğrencilerimiz bu sınav için yıl boyunca emek verdi ve yoğun bir hazırlık süreci geçirdi. İnşallah bu süreci de başarıyla tamamlayacaklar" dedi. - ISPARTA