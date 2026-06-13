Isparta'da LGS Heyecanı - Son Dakika
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Isparta'da LGS Heyecanı

13.06.2026 10:55
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Isparta'da LGS sınavında 5 bin 29 öğrenci ter dökerken, veliler okul kapılarında bekledi.

Isparta'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında düzenlenen merkezi sınavda 5 bin 29 öğrenci geleceği için ter dökerken, veliler de okul kapılarında heyecanla bekledi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, Isparta'da yoğun katılımla başladı. Sabahın erken saatlerinde sınav merkezlerine gelen öğrenciler, ailelerinin desteğiyle sınav salonlarına giriş yaptı. Kent genelinde 27 okulda kurulan 379 salonda toplam 5 bin 29 öğrenci sınava katıldı. Öğrenciler içeride soruları yanıtlayarak hedefledikleri liselere yerleşebilmek için mücadele verirken, veliler ise okul bahçelerinin dışında ve çevresinde heyecanla bekledi. Bazı velilerin çocukları için dua ettiği, bazı velilerin ise sınav süresince okul önlerinde bekleyişini sürdürdüğü görüldü. Saat 09.30'da başlayan sözel oturumun ardından öğrenciler ikinci oturum için yeniden sınıflara geçti. Sayısal oturumun tamamlanmasıyla birlikte sınav saat 12.50'de sona erecek.

"İstediği yeri kazanamazsa nedeni oyunlar olacak"

Veli Armağan Doğan, "Bugün burada oğlumun sınavdan çıkmasını bekliyorum. Oğlum Mustafa Şener Ortaokulu'nda öğrenim görüyor. Okuldaki öğretmenleri, boş geçen derslerde öğrencilere destek oluyor ve test çözdürüyorlar. Bu nedenle sınava okulda iyi hazırlandığını söyleyebilirim. Biz de evde çalışabilmesi için test kitapları aldık ve imkanlar ölçüsünde destek olduk. Hedefinden bahsedecek olursam, Fen Lisesi'nin zor olduğunu düşündüğü için ilimizde bulunan Tenzile Erdoğan Anadolu Lisesi'ni istiyor. İleride mühendis olmak istiyor. Oğlum istediği okulu kazanamazsa, bunun en önemli nedenlerinden birinin internette oynadığı oyunlar olacağını düşünüyorum. Çocukların karşısındaki en büyük engelin internet oyunları olduğunu düşünüyorum. Bir çocuk oyuna giriyor, ardından arkadaşlarını da davet ediyor. Bu durum çocukları toplu şekilde etkileyerek adeta domino etkisi oluşturuyor. İnşallah tüm çocuklarımız emeklerinin karşılığını alır" şeklinde konuştu.

Öte yandan, sınavın huzur ve güven içerisinde gerçekleştirilebilmesi amacıyla okul çevrelerinde gerekli güvenlik önlemleri alınırken, yetkililer vatandaşlardan sınav süresince sessiz olunması konusunda hassasiyet göstermelerini istedi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Güvenlik, Isparta, Eğitim, Yaşam, LGS, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Isparta'da LGS Heyecanı - Son Dakika

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