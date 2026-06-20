Isparta'da YKS Heyecanı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Isparta'da YKS Heyecanı

20.06.2026 12:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'da YKS'nin ilk oturumu için 21,762 öğrenci sınav merkezlerine akın etti.

Isparta'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu için binlerce öğrenci sabahın erken saatlerinde sınav merkezlerine akın etti. Saat 10.00'da kapıların kapanmasının ardından öğrenciler sınav heyecanı yaşarken, aileler okul bahçeleri ve çevresinde Kur'an-ı Kerim okuyup dua ederek çocuklarını bekledi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), Isparta'da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine gelen öğrenciler kimlik ve belge kontrollerinin ardından salonlara alınırken, aileler de çocuklarını yalnız bırakmadı. Saat 10.00 itibarıyla sınav merkezlerinin kapıları kapatılırken, geç kalan bazı adaylar ise son dakikalarda içeri girebilmek için zamanla yarıştı. Öğrenciler içeride gelecekleri için ter dökerken, aileler ise okul bahçelerinde ve çevresinde heyecanlı bekleyişlerini sürdürdü. Bazı velilerin Kur'an-ı Kerim okuyarak dua ettiği, bazılarının ise sınav süresince ellerini semaya açarak çocuklarının başarılı olması için niyazda bulunduğu görüldü.

Öte yandan sınavların huzur ve güven ortamında gerçekleştirilebilmesi amacıyla il genelinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Polis ekipleri sınav merkezleri çevresinde görev yaparken, vatandaşlar da sınav süresince sessizliğin korunmasına özen gösterdi.

21 bin 762 öğrenci ter döktü

Isparta merkez ile Yalvaç ilçesinde bulunan toplam 60 sınav merkezinde gerçekleştirilen sınavlarda 21 bin 762 öğrenci üniversite hayali için ter döktü. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Güvenlik, Isparta, Eğitim, Yaşam, YKS, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Isparta'da YKS Heyecanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsmail Kartal kararı sonrası Aziz Yıldırım’ın yıllar önceki sözleri yeniden gündemde İsmail Kartal kararı sonrası Aziz Yıldırım'ın yıllar önceki sözleri yeniden gündemde
Özgür Özel’den sürpriz hamle Mitingler rafa kalktı Özgür Özel'den sürpriz hamle! Mitingler rafa kalktı
Kırıkkale’de Keskin Belediye Başkan Vekili Gürsel Demirel oldu Kırıkkale'de Keskin Belediye Başkan Vekili Gürsel Demirel oldu
Kılıçdaroğlu’ndan CHP’li vekillere mektup Birlik ve beraberlik çağrısında bulundu Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li vekillere mektup! Birlik ve beraberlik çağrısında bulundu
Meydanlarda milli maç izlenmeyecek Bakan Çiftçi’den valiliklere genelge Meydanlarda milli maç izlenmeyecek! Bakan Çiftçi'den valiliklere genelge
37 yaşındaki Caner Erkin futbolu bıraktı 37 yaşındaki Caner Erkin futbolu bıraktı

11:53
Dünya Kupası hayali bitti, faturası ağır oldu FIFA sıralamasında 10 sıra birden düştük
Dünya Kupası hayali bitti, faturası ağır oldu! FIFA sıralamasında 10 sıra birden düştük
11:22
Muhsin Yazıcıoğlu’nun yol arkadaşı Cemal Eğin, yayında ihbarda bulundu
Muhsin Yazıcıoğlu'nun yol arkadaşı Cemal Eğin, yayında ihbarda bulundu
11:06
Sınava 1 dakika kala yetişti ama unuttuğu bir şey vardı
Sınava 1 dakika kala yetişti ama unuttuğu bir şey vardı
11:01
Merih Demiral maç sonu yapılan konuşmayı anlattı: Montella takımı...
Merih Demiral maç sonu yapılan konuşmayı anlattı: Montella takımı...
10:31
Belediye başkanının 13 milyonluk makam aracı savunması pes dedirtti: G.tü b.klu bir arabayı çok gördüler
Belediye başkanının 13 milyonluk makam aracı savunması pes dedirtti: G.tü b.klu bir arabayı çok gördüler
09:55
Milyonlarca memur ve emekliyi yıkan haber
Milyonlarca memur ve emekliyi yıkan haber
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2026 12:23:41. #.0.5#
SON DAKİKA: Isparta'da YKS Heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.