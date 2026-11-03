İyilik Var gönüllülük platformunun işleyişi Kütahya'da STK üyelerine tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İyilik Var gönüllülük platformunun işleyişi Kütahya'da STK üyelerine tanıtıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İyilik Var gönüllülük platformunun işleyişi Kütahya\'da STK üyelerine tanıtıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde, STK Dayanışma Platformu üyelerine İyilik Var platformunun işleyişi anlatıldı. İhtiyaç sahiplerini gönüllüler, kurumlar ve işletmelerle buluşturmayı amaçlayan platform, toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi hedefliyor.

Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformuna yönelik düzenlenen bilgilendirmede, dijital gönüllülük platformu "İyilik Var"ın amaçları ve çalışma sistemi anlatıldı.

Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde, Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu üyelerine yönelik "İyilik Var" dijital gönüllülük platformu hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Bilgilendirmede, gönüllülük faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi hedefiyle hayata geçirilen platformun işleyişi hakkında bilgi verildi.

Platform aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların gönüllü kişiler, kurumlar ve işletmelerle buluşturulmasının amaçlandığı belirtilirken, toplumsal yardımlaşma ve dayanışmaya katkı sunacak gönüllülük çalışmalarının önemine dikkat çekildi.

Kaynak: İHA
KütahyaİyilikGüncelEğitimYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son ankette Özgür Özel’e kötü haber 14 puan birden kaybetti Son ankette Özgür Özel'e kötü haber! 14 puan birden kaybetti
İlk kar için tarih verildi Rusya’dan geliyor, hava buz kesecek İlk kar için tarih verildi! Rusya'dan geliyor, hava buz kesecek
Stuttgart’tan Galatasaray’ı kızdıran paylaşım Apar topar sildiler Stuttgart'tan Galatasaray'ı kızdıran paylaşım! Apar topar sildiler
Ev sahibine soğuk duş 25 bin liraya kiraladığı evi hostele çevirmiş Ev sahibine soğuk duş! 25 bin liraya kiraladığı evi hostele çevirmiş
Televizyon kanallarından radikal karar Bu akşam üç dizi yayınlanmayacak Televizyon kanallarından radikal karar! Bu akşam üç dizi yayınlanmayacak
Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama
11:56
Futbol dünyası yasta Kaleciyle çarpışan futbolcu öldü
Futbol dünyası yasta! Kaleciyle çarpışan futbolcu öldü
11:48
Yıldız ismi duyurdular Türk futbol tarihine geçecek rekor bonservis
Yıldız ismi duyurdular! Türk futbol tarihine geçecek rekor bonservis
11:42
Çektiği video başına iş açan Ronaldo Jr.’dan yeni haber
Çektiği video başına iş açan Ronaldo Jr.'dan yeni haber
11:18
Bakan Gürlek: Fon soruşturmasında kapsamlı suç yapısı tespit edildi
Bakan Gürlek: Fon soruşturmasında kapsamlı suç yapısı tespit edildi
11:10
Deniz Undav RAMS Park’a çıktı, yaptığı olay oldu
Deniz Undav RAMS Park'a çıktı, yaptığı olay oldu
10:07
Veli grubundan numarasını aldığı evli kadına yazdı, aldığı cevaba bakın
Veli grubundan numarasını aldığı evli kadına yazdı, aldığı cevaba bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 12:19:36. #7.12#
SON DAKİKA: İyilik Var gönüllülük platformunun işleyişi Kütahya'da STK üyelerine tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android