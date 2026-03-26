İYTE, 3 Ödül Aldı

İZMİR Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), akademi ile sanayi arasında kurduğu stratejik bağlar ve hayata geçirdiği iş birliği modelleriyle Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) tarafından düzenlenen törende 3 ödüle layık görüldü.

İYTE bünyesinde yürütülen üniversite-sanayi iş birlikleri ödüllerle taçlandı. EBSO tarafından düzenlenen ödül töreninde, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünün son yıllarda sanayi sektörüyle yürüttüğü entegre çalışmalar ve bölge ekonomisine sunduğu bilimsel katkılar onurlandırıldı. İYTE üniversite-sanayi iş birliğini kurumsal bir öncelik haline getirmesi, bu alanda yürüttüğü çalışmalar ve geliştirdiği projeler, elde ettiği ulusal ve küresel başarılar ve akademik liderlik vizyonuyla 'Üstün Hizmet/ Onur Ödülü'ne layık görüldüğü bildirildi.

Üniversite-sanayi iş birliği kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik projeleriyle öne çıkan İYTE İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Baba ve Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa M. Demir 'Üniversite-Sanayi İş Birliği Ödülü'nü alırken; İYTE Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sami Doğanlar 'Akademiye Hizmet Ödülü'nün sahibi oldu.

'TAKDİR EDİLMEK MOTİVASYONUMUZU ARTTIRIYOR'

Ödül töreninin ardından açıklamalarda bulunan İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, üniversitenin sadece bilgi üretmekle kalmayıp, bu bilgiyi yüksek katma değerli ürünlere dönüştürdüğünü aktardı. Rektör Prof. Dr. Baran, iş birliklerinin ekonomik boyutuna dikkat çekerek "Bugün burada aldığımız takdir, aslında Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji hamlesine sunduğumuz katkının bir yansımasıdır. Akademisyenlerimizin sanayicilerimizle omuz omuza yürüttüğü projeler, sadece kağıt üzerinde kalmamış; somut çıktılara dönüşerek bölgemizin ve ülkemizin ekonomik büyümesine doğrudan katkı sağlamıştır. Bilimin üretim gücüyle buluştuğu noktada cari açığı kapatacak, dünya pazarlarında rekabet edecek bir ekosistem inşa ediyoruz. Bu çalışmalarımıza paralel olarak Teknopark İzmir'imizde yürüttüğümüz çakışmalarla 2025 yılında yaklaşık 200 milyon dolarlık bir ihracat hacmini de yakalamış olduk" dedi.

Takdir edilmenin motivasyonlarını arttırdığını belirten Rektör Prof. Dr. Baran: "Üniversite sanayi iş birliğini yaygınlaştırma kültürümüzün EBSO nezdinde karşılık bulması gurur verici, EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ender Yorgancılara ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

SEKTÖREL ÇÖZÜMLERDE İYTE İMZASI

EBSO 'Üniversite-Sanayi İş Birliği Ödülü'ne layık görülen Prof. Dr. Alper Baba ve Prof. Dr. Mustafa M. Demir'in ve 'Akademi Hizmet Ödülü' alan Prof. Dr. Sami Doğanlar'ın çalışmalarının; inşaat, yenilenebilir enerji, genetik ve malzeme teknolojileri alanında sanayinin kronikleşmiş sorunlarına bilimsel çözümler sunduğu kaydedildi.