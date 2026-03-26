İYTE, 3 Ödül Aldı
26.03.2026 13:30
İYTE, akademi-sanayi işbirliğiyle EBSO'dan 3 ödül kazandı, bölge ekonomisine katkıları onurlandırıldı.

İZMİR Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), akademi ile sanayi arasında kurduğu stratejik bağlar ve hayata geçirdiği iş birliği modelleriyle Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) tarafından düzenlenen törende 3 ödüle layık görüldü.

İYTE bünyesinde yürütülen üniversite-sanayi iş birlikleri ödüllerle taçlandı. EBSO tarafından düzenlenen ödül töreninde, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünün son yıllarda sanayi sektörüyle yürüttüğü entegre çalışmalar ve bölge ekonomisine sunduğu bilimsel katkılar onurlandırıldı. İYTE üniversite-sanayi iş birliğini kurumsal bir öncelik haline getirmesi, bu alanda yürüttüğü çalışmalar ve geliştirdiği projeler, elde ettiği ulusal ve küresel başarılar ve akademik liderlik vizyonuyla 'Üstün Hizmet/ Onur Ödülü'ne layık görüldüğü bildirildi.

Üniversite-sanayi iş birliği kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik projeleriyle öne çıkan İYTE İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Baba ve Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa M. Demir 'Üniversite-Sanayi İş Birliği Ödülü'nü alırken; İYTE Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sami Doğanlar 'Akademiye Hizmet Ödülü'nün sahibi oldu.

'TAKDİR EDİLMEK MOTİVASYONUMUZU ARTTIRIYOR'

Ödül töreninin ardından açıklamalarda bulunan İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, üniversitenin sadece bilgi üretmekle kalmayıp, bu bilgiyi yüksek katma değerli ürünlere dönüştürdüğünü aktardı. Rektör Prof. Dr. Baran, iş birliklerinin ekonomik boyutuna dikkat çekerek "Bugün burada aldığımız takdir, aslında Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji hamlesine sunduğumuz katkının bir yansımasıdır. Akademisyenlerimizin sanayicilerimizle omuz omuza yürüttüğü projeler, sadece kağıt üzerinde kalmamış; somut çıktılara dönüşerek bölgemizin ve ülkemizin ekonomik büyümesine doğrudan katkı sağlamıştır. Bilimin üretim gücüyle buluştuğu noktada cari açığı kapatacak, dünya pazarlarında rekabet edecek bir ekosistem inşa ediyoruz. Bu çalışmalarımıza paralel olarak Teknopark İzmir'imizde yürüttüğümüz çakışmalarla 2025 yılında yaklaşık 200 milyon dolarlık bir ihracat hacmini de yakalamış olduk" dedi.

Takdir edilmenin motivasyonlarını arttırdığını belirten Rektör Prof. Dr. Baran: "Üniversite sanayi iş birliğini yaygınlaştırma kültürümüzün EBSO nezdinde karşılık bulması gurur verici, EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ender Yorgancılara ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

SEKTÖREL ÇÖZÜMLERDE İYTE İMZASI

EBSO 'Üniversite-Sanayi İş Birliği Ödülü'ne layık görülen Prof. Dr. Alper Baba ve Prof. Dr. Mustafa M. Demir'in ve 'Akademi Hizmet Ödülü' alan Prof. Dr. Sami Doğanlar'ın çalışmalarının; inşaat, yenilenebilir enerji, genetik ve malzeme teknolojileri alanında sanayinin kronikleşmiş sorunlarına bilimsel çözümler sunduğu kaydedildi.

Kaynak: DHA

Kayseri pastırmasına AB tescili, esnafı mutlu etti Kayseri pastırmasına AB tescili, esnafı mutlu etti
İsrail kullanılan mühimmat sayısını açıkladı Doğruysa tablo korkunç İsrail kullanılan mühimmat sayısını açıkladı! Doğruysa tablo korkunç
Bursa’da özel ekibin 7 yıl sonra bulduğu kayıp çocuğun DNA sonucu çıktı Bursa'da özel ekibin 7 yıl sonra bulduğu kayıp çocuğun DNA sonucu çıktı
Lübnan topraklarına düşen füzenin İran yapımı olduğu ortaya çıktı Lübnan topraklarına düşen füzenin İran yapımı olduğu ortaya çıktı
İran: ABD’nin teklifini aşırı bulduk, savaşın sonuna Trump karar veremez İran: ABD'nin teklifini aşırı bulduk, savaşın sonuna Trump karar veremez
Savaş halindeki İsrail’den tansiyonu zirveye çıkaracak karar Savaş halindeki İsrail'den tansiyonu zirveye çıkaracak karar
Avrupa’da hava kirliliği en yüksek yerler listesine Türkiye’den 5 yer girdi Avrupa'da hava kirliliği en yüksek yerler listesine Türkiye'den 5 yer girdi

14:10
Merih Demiral’dan bomba “Ölürüm Türkiyem“ performansı
Merih Demiral'dan bomba "Ölürüm Türkiyem" performansı
13:45
“Arda Güler’in formu sizi çekindiriyor mu“ sorusuna olay yanıt
"Arda Güler'in formu sizi çekindiriyor mu?" sorusuna olay yanıt
13:39
Trump: ABD’nin NATO’ya hiçbir ihtiyacı yok, İran konusunda herhangi bir yardımları olmadı
Trump: ABD'nin NATO'ya hiçbir ihtiyacı yok, İran konusunda herhangi bir yardımları olmadı
13:26
Öğrenci affının detaylarına Haberler.com ulaştı İşte şartlar
Öğrenci affının detaylarına Haberler.com ulaştı! İşte şartlar
13:16
Savaş devam ederken İran’dan tartışma yaratan karar Yaş 12’ye düşürüldü
Savaş devam ederken İran'dan tartışma yaratan karar! Yaş 12'ye düşürüldü
12:08
MSB: Irak’taki Türk askeri tahliye edildi
MSB: Irak'taki Türk askeri tahliye edildi
12:05
İntihar eden fenomen Kübra Karaarslan kimdir Babası İstanbul’un göbeğindeki camide imam
İntihar eden fenomen Kübra Karaarslan kimdir? Babası İstanbul'un göbeğindeki camide imam
