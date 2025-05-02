İzmir'de lise öğrencilerinin çektiği video izleyenleri ikiye böldü  - Son Dakika
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Eğitim

İzmir'de lise öğrencilerinin çektiği video izleyenleri ikiye böldü

Geniş Video İzle

İzmir'de bir lisede öğrencilerin mezuniyet için çektiği "Godfather" temalı video sosyal medyada tartışma yarattı. Kız öğrencilerin yoğun makyajı ve erkek öğrencilerin tavırları bazı kullanıcılar tarafından olgunluk sınırını aşmakla eleştirilirken, bazıları da görüntüleri "çağdaş ve yaratıcı" buldu.

02.05.2025 14:04
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İzmir'deki bir lisede mezuniyet öncesi çekilen video, sosyal medyada tartışma yarattı. Henüz ismi öğrenilemeyen lisede son sınıf öğrencileri, mezuniyet anısı olarak "Godfather" (Baba) temalı bir video hazırladı. Öğrencilerin giyimleri, makyajları ve tavırları ise kısa sürede gündem oldu.

İZLEYENLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Videoda bazı kız öğrencilerin yaşlarının üzerinde bir görünüm sergilemeleri için yoğun makyaj yapmaları, erkek öğrencilerin ise ağır ve olgun tavırlar takınmaları dikkat çekti. Kurgusal olarak güçlü bir sinema sahnesi havası verilmek istenen video, izleyenleri ikiye böldü.

"VİDEODA RAHATSIZ EDİCİ BİR ŞEY YOK"

Bir kesim, "İzmir çağdaştır, bu da çağdaş bir eğitim anlayışının yansıması. Videoda rahatsız edici bir şey yok" diyerek öğrencilere destek verirken, bazı kullanıcılar ise lise çağındaki gençlerin yaşlarına uygun olmayan bir tarzda video çekmelerini eleştirdi.

İzmir\'de lise öğrencilerinin çektiği video izleyenleri ikiye böldü 

Sosyal Medya, Eğitim, Güncel, Makyaj, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Eğitim İzmir'de lise öğrencilerinin çektiği video izleyenleri ikiye böldü  - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (35)

  • 123456:
    Burası İzmir ahlak sınırlarının zorlandığı şehir 592 133 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Eğlenmişler, bırakın çocukların yakasını. 137 583 Yanıtla
  • Genel Production:
    Eğitim boş,dolayısıyla bu eğitimden çıkanlarda boş.Bunun adı mı çağdaşlık ? Bu mu ilericilik ?Rabbim herkesi sevdiği şeylerle ıslah eylesin... 462 71 Yanıtla
  • 123123As:
    Reis İzmir'e de bı el at lütfen. 359 110 Yanıtla
  • Gorkemkoc58.:
    izmirden ne beklersin 364 95 Yanıtla
  • or ac:
    Edepli edebinden susar. Edepsiz ise ben susturdum zanneder. Siz edebiyle susandan olun. Bir insanda yok ise edep, neylesin medrese mektep… Okusa alim olsa, yine merkep, yine merkep. Necip Fazıl Kısakürek 395 43 Yanıtla
  • çiüçiü:
    milli değerlerimiz kaybolup gidiyor... ahlak terbiye saygı sevgi hoşgörü 300 43 Yanıtla
  • Mehmet Gelmez:
    laik sistemde herşey normal 247 70 Yanıtla
  • Ers Çky:
    okul okuyunca birşey olunmuyor. ünlü olalım yolumuza bakalım adlı çalışma 209 35 Yanıtla
  • stanciu george:
    rezillik baska bırsey degıl 178 30 Yanıtla
  • Serhat Dursun:
    Okul mu pavyon mu belli değil. 173 28 Yanıtla
  • Serdar Dur:
    Yalan haber Öğrenci değil bunlar gece kulübü çalışanları 114 22 Yanıtla
  • marat izzet:
    RAHATSIZ EDİCİ ŞEY OKULDA YAPILMASI.DIŞARDA NE HALT YİYORSANIZ YİYİN KİMSE KARIŞMAZ . 57 19 Yanıtla
  • Ölüyen Yürüler:
    kemalin donsuz askerleri, deprem izmire doğru kayıyor, yarıklar oluşmaya başlamış baksanıza 44 24 Yanıtla
  • aragorn:
    Harley-Davidson 54 10 Yanıtla
  • Erol:
    Burada ögrencilerin kıyafetlerini eleştirmek dogal ancak onlar üzerinden bir kesimi dinsiz,laik,ahlaksız gibi kelimelerle saldıranlar sokaga çıkın biraz etrafınıza bakın GİYİNİK ÇIKLAKLAR sokaklarda koş geziyorçbaşınımkapatmış ama heryeri belli,suratındaki makyaj kirec gibi olmuş tiplerede aynı eşeltiriyı yapabiliyormusınuz 40 18 Yanıtla
  • 151845:
    bunları kıbrısa sürmak lazım 39 16 Yanıtla
  • Kerem Oğuz:
    İki İzmir var bunlar gavur İzmir tarafı sanırım 38 16 Yanıtla
  • Mehmet Tunc:
    Bunun adı eğlence değil. Artık Sınırı aşmışlar tamam herkes özgür de yahu insanda azıcık edep azıcık izan olur. Bkunu çıkarmayın sizde. Burda Milli Eğitim gerekiyorsa bu öğrencilere yaptırım uygulamalı. Devletin okulunda Sen bu şekilde giyinip bu şekilde ahlak dışı hareketlerde bulunamzsın. Atatürk görse bunları gençlikten utanır. Ayıp Ayıp 32 6 Yanıtla
  • ali Gültekin:
    İkiye bölünecek çok şey var gakko 31 7 Yanıtla
  • Murat Sert:
    sonra kizimi düzmüsler diye aglamayin. 18 16 Yanıtla
  • Akif Çağran:
    Dünya hayatında amel var hesap yok, ahirette hesap var amel yok .bu söz inananlar için laikler üstüne alınmasın . 25 7 Yanıtla
  • tolga karabulut:
    2018 SONRASI ZAMLAR YANI CUMHURBASKALNIGI SEÇİMİ FAİZLE NASLA NASIL UGRASILIR GORUN DEDİ VE SONUÇ ; son 5 yılda motorin fiyatları yüzde 471,02, benzin yüzde 445,67 arttı.Dolar kuru son bir yılda 6,65, son 5 yılda 63,11 arttı. Kademeli geçiş sisteminde, konutlarda uzun süredir elektrikte ertelenen fiyat artışı yapıldı ve yeni yılla birlikte zam oranı 2018 Ocak dönemine göre yüzde 370’i geçti. BUNLARI KONUSALIM :) 9 12 Yanıtla
  • asaf balasun:
    Ne eğlenmesi gidin kendinizi kandirin. Amerika orada bile bu kadar yok. Ülkemizin gençlerine yazık oluyor. Ahlak ayrı bir şey normalmiş gibi göstermeye çalışmayın. Gençler yapmayın. Edep haya güzel bir şey. 15 4 Yanıtla
  • Gez Gez Bitmiyor:
    illa edep 12 2 Yanıtla
  • YoH null:
    Ne var ki simdi bunda bisi yok boş şeyler için meşgul etmeyin benj 4 8 Yanıtla
  • Serdar Safali:
    Yaratıcılıktan anladıklarına bak... 6 2 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    emanuella yı çekmisler tekrardan 4 3 Yanıtla
  • Arzum Baskara:
    Sasirmadik yine aynilar 3 1 Yanıtla
  • F Kingsman:
    Fennaaa.. 1 0 Yanıtla
  • Erdal Cekicoglu:
    Ahlaksızlığı çağdaşlık olarak gören ahlaksızlar...ben ahlaksızım ben kitapsızım Allah sızım fahişeyim diyemeyenler ben laik im atatürkçüyüm diyor bu memlekette 0 0 Yanıtla
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