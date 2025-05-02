İzmir\'de lise öğrencilerinin çektiği video izleyenleri ikiye böldü 

İzmir'deki bir lisede mezuniyet öncesi çekilen video, sosyal medyada tartışma yarattı. Henüz ismi öğrenilemeyen lisede son sınıf öğrencileri, mezuniyet anısı olarak "Godfather" (Baba) temalı bir video hazırladı. Öğrencilerin giyimleri, makyajları ve tavırları ise kısa sürede gündem oldu.

İZLEYENLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Videoda bazı kız öğrencilerin yaşlarının üzerinde bir görünüm sergilemeleri için yoğun makyaj yapmaları, erkek öğrencilerin ise ağır ve olgun tavırlar takınmaları dikkat çekti. Kurgusal olarak güçlü bir sinema sahnesi havası verilmek istenen video, izleyenleri ikiye böldü.

"VİDEODA RAHATSIZ EDİCİ BİR ŞEY YOK"

Bir kesim, "İzmir çağdaştır, bu da çağdaş bir eğitim anlayışının yansıması. Videoda rahatsız edici bir şey yok" diyerek öğrencilere destek verirken, bazı kullanıcılar ise lise çağındaki gençlerin yaşlarına uygun olmayan bir tarzda video çekmelerini eleştirdi.