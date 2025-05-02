İzmir'deki bir lisede mezuniyet öncesi çekilen video, sosyal medyada tartışma yarattı. Henüz ismi öğrenilemeyen lisede son sınıf öğrencileri, mezuniyet anısı olarak "Godfather" (Baba) temalı bir video hazırladı. Öğrencilerin giyimleri, makyajları ve tavırları ise kısa sürede gündem oldu.
Videoda bazı kız öğrencilerin yaşlarının üzerinde bir görünüm sergilemeleri için yoğun makyaj yapmaları, erkek öğrencilerin ise ağır ve olgun tavırlar takınmaları dikkat çekti. Kurgusal olarak güçlü bir sinema sahnesi havası verilmek istenen video, izleyenleri ikiye böldü.
Bir kesim, "İzmir çağdaştır, bu da çağdaş bir eğitim anlayışının yansıması. Videoda rahatsız edici bir şey yok" diyerek öğrencilere destek verirken, bazı kullanıcılar ise lise çağındaki gençlerin yaşlarına uygun olmayan bir tarzda video çekmelerini eleştirdi.
Son Dakika › Eğitim › İzmir'de lise öğrencilerinin çektiği video izleyenleri ikiye böldü - Son Dakika
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