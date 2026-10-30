İzmir\'in Aliağa ilçesinde 100. Yıl Ortaokulu\'nda Geleceğin Sınıf Laboratuvarı açıldı

Aliağa 100. Yıl Ortaokulu'nda öğrencilerin araştırdığı, ürettiği ve iş birliği içinde öğrendiği FCL (Geleceğin Sınıf Laboratuvarı), düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Avrupa Okul Ağı (European Schoolnet) tarafından geliştirilen FCL modeli, geleneksel sınıf düzenini araştırma, üretim, sunum ve iş birliği gibi farklı öğrenme alanlarıyla yeniden şekillendiriyor. Öğrencilerin yalnızca öğretmeni dinlemekle kalmayıp teknolojiyi kullanarak araştırdığı, tasarladığı ve ürettiklerini arkadaşlarına sunduğu bu modelle aktif katılımı destekleyen bir eğitim ortamı oluşturulması hedefleniyor. Aliağa 100. Yıl Ortaokulu'nda kurulan FCL (Geleceğin Sınıf Laboratuvarı), düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışta konuşan Okul Müdürü Bengül Özelçi, esnek öğrenme ortamları ve kapsayıcı eğitim anlayışı doğrultusunda yeni bir sınıf tasarladıklarını belirtti. Özelçi, "Çocuklarımızın iş birliğine dayalı olarak kendi fikirlerini üretebilecekleri bir sınıf ortamı hazırladık. Bu, aynı zamanda İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yürüttüğü Erasmus+ KA121 2026 projesi kapsamındaki taahhütlerimizden biri" dedi.

Özelçi, proje kapsamında 10 öğrenci ve 4 öğretmenin İspanya'ya gönderileceğini de ifade etti.

Öğrencilerin hazırladığı materyaller farklı okullarda da kullanılıyor

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Erasmus Koordinatörü Seçil Yıldırım Şimşek, Erasmus programı kapsamındaki hedeflerden birinin öğrenmenin uygulamaya dönüştüğü, iş birliğine dayalı eğitim ortamları oluşturmak olduğunu belirtti. Öğretmen ve öğrencilerin yurt dışında edindikleri deneyimleri bu sınıflarda hayata geçirdiklerini ifade eden Şimşek, öğrencilerin hazırladığı eğitim materyallerinin farklı okullarda da kullanıldığını vurguladı.

"En büyük hediye öğrencilerimizin başarısı"

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ise, emeği geçenlere teşekkür ederek, eğitime yapılan yatırımların geleceğe yapılan yatırımlar olduğunu vurguladı. Öğrencilerin araştıran, üreten ve kendilerini geliştiren bireyler olarak yetişmesinin önemine dikkat çeken Başkan Acar, en büyük hediyenin öğrencilerin elde edeceği başarılar olduğunu ifade etti.

Öğrenciler kendi öğrenme materyallerini üretiyor

Kurdele kesiminin ardından protokol üyeleri laboratuvarı gezerek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Öğretmen Çağla Yalçınkaya, 6. sınıf İngilizce dersinde öğrencileriyle gerçekleştirdiği uygulamayı anlattı. Çalışma kapsamında öğrencilere dünyanın farklı şehirlerinden 360 derece görüntüler izletildi. Öğrenciler, görüntülerden hareketle şehirleri tespit ederek, birer seyahat acentesi gibi araştırma yaptı. Şehirlerin simge yapılarını 3D yazıcıyla modelleyen öğrenciler, gezilecek yerleri ve yapılabilecek etkinlikleri anlatan afişler hazırladı. Protokol üyeleri de öğrencilerin derslerde kullandığı 360 derece görüntüleri deneyimledi. Açılışta ayrıca eğitime ve projeye sağladıkları desteklerden dolayı protokol üyelerine hediye takdim edildi.

Açılışa Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Erasmus Koordinatörü Seçil Yıldırım Şimşek katıldı.