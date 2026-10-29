Kahramanmaraş\'ta Genç Yazarlar Destek Programı sertifikalarla tamamlandı

Kahramanmaraş'ta Genç Yazarlar Destek Programı sertifikalarla tamamlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile BİLSEK Derneği iş birliğindeki Genç Yazarlar Destek Programı sona erdi. Eğitim ve mentörlük süreçlerini tamamlayan gençlere törenle sertifikaları verildi; eserlerin basım sonrası okurla buluşması hedefleniyor.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile BİLSEK Derneği iş birliğinde düzenlenen "Genç Yazarlar Destek Programı" sona erdi.
UNESCO tarafından "Edebiyat Şehri" unvanına layık görülen Kahramanmaraş'ın edebi mirasını geleceğe taşımak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında genç yazar adayları, uzman eğitimcilerden ders alarak mentör görüşmeleri ve serbest yazım atölyelerine katıldı. Eğitim ve mentörlük süreçlerini başarıyla tamamlayan genç kalemlere düzenlenen törenle sertifikaları takdim edildi.
Program dahilinde gençlerin kaleme aldığı özgün çalışmaların, yürütülen basım süreçlerinin ardından okurla buluşturulması hedefleniyor.
Kaynak: İHA
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