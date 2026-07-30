Kahramanmaraş’ta Mehmet Arıkan Sosyal Girişimcilik Merkezi geleceğe umut oluyor

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde hayata geçirilen Mehmet Arıkan Sosyal Girişimcilik Merkezi; çocuklar, gençler ve kadınlar için sosyal iyileşmeyi destekleyen önemli bir yaşam ve öğrenme merkezi olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen SEECO Projesi kapsamında, toplam 90 bin avro bütçeyle hayata geçirilen merkez; interaktif kütüphanesi, sessiz çalışma alanları, ortak kullanım ve dinlenme alanları ile her yaştan bireye güvenli ve nitelikli bir öğrenme ortamı sunuyor. Merkezin yılda yaklaşık 2 bin kişiye hizmet vermesi hedefleniyor.

Özellikle sınavlara hazırlanan öğrenciler tarafından yoğun ilgi gören merkezde, sessiz çalışma alanları gençlerin verimli bir şekilde ders çalışmasına imkan sağlıyor. Bunun yanı sıra merkezde gerçekleştirilen KPSS, YKS ve LGS deneme sınavları, öğrencilerin sınav hazırlık süreçlerine katkı sunuyor.

Sadece bir kütüphane olmanın ötesine geçen Mehmet Arıkan Sosyal Girişimcilik Merkezi; eğitim, sosyal etkileşim ve ortak üretim imkanlarını bir araya getirerek çocukların, gençlerin ve kadınların kişisel gelişimlerini destekliyor. Düzenlenen eğitimler, atölyeler ve sosyal etkinliklerle bireylerin bilgiye erişimini kolaylaştıran merkez, aynı zamanda sosyal girişimcilik kültürünün yaygınlaşmasına da katkı sağlıyor.

Deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde toplumsal dayanışmayı güçlendiren merkez, bilgi paylaşımını teşvik eden yapısıyla Kahramanmaraş'ın sosyal kalkınmasına ve geleceğe yönelik insan kaynağının güçlendirilmesine destek vermeye devam ediyor.