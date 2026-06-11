Kahta'da Çocuklara Seccade Hediyesi - Son Dakika
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Kahta'da Çocuklara Seccade Hediyesi

Kahta\'da Çocuklara Seccade Hediyesi
11.06.2026 16:21
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Kahta'da, Kur'an kursu öğrencilerine isimli seccadeler hediye edildi ve ibadet bilinci kazandırıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde müftülük tarafından yürütülen "İlk Secdem, İlk Seccadem" projesi kapsamında 4-6 yaş Kur'an Kursları'nda eğitim gören çocuklara isimlerinin yazılı olduğu seccadeler hediye edildi.

Kahta İlçe Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafından hayata geçirilen proje kapsamında ilçe genelindeki 4-6 yaş Kur'an Kursları ziyaret edildi. Ziyaretlerde minik öğrencilere üzerinde kendi isimlerinin yer aldığı seccadeler dağıtıldı. Proje çerçevesinde ailelere yönelik düzenlenen programlarda ise ibadet bilincinin çocuklara kazandırılması ve aile içi manevi eğitimin önemi hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Projenin final programı Kahta Ehlibeyt Camii'nde gerçekleştirildi. Programa katılan çocuklar, kendileri için hazırlanan seccadeler üzerinde saf tutarak cemaatle namaz kıldı.

İlçe Müftü Vekili Hıdır Akmeşe'nin açılış konuşmasını yaptığı programda Filistin için dualar edildi. Çeşitli etkinlikler, ikramlar ve hediye dağıtımının ardından program sona erdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Eğitim, Hediye, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Kahta'da Çocuklara Seccade Hediyesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Cengiz Beyaztaş Cengiz Beyaztaş:
    çok güzel ya çocuklara kendi isimli seccade hediye etmek ne kadar hoş bunu görünce hemen namaz kılmak isteyecekler çocuklar tebrik ederim Kahta müftülüğünü 0 0 Yanıtla
  • Volkan Kidak Volkan Kidak:
    seccade dağıtmak güzel de asıl önemli olan çocukların bu bilinci koruyup devam ettirebilmesi bunun için ise ailede devamlı destek gerekiyo bu projeler sonra unutuluyo 0 0 Yanıtla
  • Habil Karaca Habil Karaca:
    güzel bir girişim bence çocuklara erkenden ibadet alışkanlığı kazandırmak önemli ama işin gerçekliği bu tür projeler sırasında işçi aileler çoğunlukla katılamıyo çünkü kurs saatleri çalışma saatleriyle çakışıyo bari haftasonu programları yapılsa daha çok aile katılabilir 0 0 Yanıtla
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