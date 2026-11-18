Karabük İl Genel Meclisinde eğitim bütçesi görüşüldü, Müdür Akbaş sunum yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün bütçe görüşmeleri, Karabük İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Okan Kirman başkanlığında gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, tamamlanan okul ve eğitim binaları, süren projeler ile planlanan büyük onarımlara ilişkin sunum yaptı.
Karabük İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Okan Kirman başkanlığında, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün bütçe görüşmeleri gerçekleştirildi.
Gerçekleştirilen toplantıda İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş; il genelinde eğitim yatırımları çerçevesinde yapımı tamamlanan okul ve eğitim binaları, inşaat çalışmaları devam eden projeler ile eğitim kurumlarında gerçekleştirilen ve planlanan büyük onarım çalışmalarına ilişkin kapsamlı bir bilgilendirme sunumu yaptı.
Sunumda, eğitim altyapısının güçlendirilmesi, okulların fiziki imkanlarının iyileştirilmesi ve öğrencilerin daha güvenli, modern ve nitelikli eğitim ortamlarına kavuşturulması amacıyla yürütülen çalışmalar ele alındı.
Bütçe görüşmeleri kapsamında, ildeki eğitim yatırımlarının mevcut durumu ve önümüzdeki süreçte hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar değerlendirildi.
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