Karabük\'te 352 bin ücretsiz ders kitabının dağıtımına başlandı

Karabük'te öğrencilerin ders kitabı ihtiyacının ücretsiz giderilmesi amacıyla 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen 352 bin ücretsiz ders kitabının okullara dağıtımına başlandı.

Karabük Merkez Alparslan Gazi Anadolu Lisesi deposunda bulunan ders kitaplarını yerinde inceleyen İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Şube Müdürü Metin Aktaş'tan ders kitaplarının dağıtım planı hakkında bilgi aldı.

İncelemenin ardından değerlendirmelerde bulunan Akbaş, devletin eğitime verdiği büyük desteğin altını çizerek, "Devletimizin eğitime sunduğu imkanlar doğrultusunda, eğitim kalitemizi artırmak ve fırsat eşitliğini güçlendirmek için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Altyapı yatırımlarından ücretsiz ders kitaplarına kadar her konuda okullarımızı ve öğrencilerimizi destekliyoruz. Bu kapsamda, depomuzda bulunan 352 bin ders kitabının okullarımıza dağıtımına başladık. Tüm planlamalarımız, okullar açıldığında kitapların öğrencilerimizin sırasının üzerinde hazır olması hedefiyle yapılmıştır." dedi.