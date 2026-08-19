Karabük’te yeni anaokulu inşaatı sürüyor - Son Dakika
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Karabük’te yeni anaokulu inşaatı sürüyor

Karabük’te yeni anaokulu inşaatı sürüyor
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Karabük'te hayırsever iş insanı Soner Özbey tarafından yaptırılıp belediyeye devredilen ve ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilen anaokulunda onarım ve çevre düzenleme çalışmaları sürüyor. İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, okulu ziyaret ederek çalışmaları inceledi ve anaokulunun 2026-2027 eğitim öğretim yılında hizmete açılacağını belirtti. Akbaş, desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ve hayırsever Soner Özbey'e teşekkür etti.

Karabük'te hayırsever iş insanı tarafından yaptırılarak Karabük Belediyesine devredilen ve ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilen anaokulunda yürütülen onarım ve çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, beraberinde Şube Müdürü Oktay Köse ile anaokulunu ziyaret ederek devam eden çalışmaları yerinde inceledi. İncelemelerin ardından değerlendirmelerde bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Akbaş, anaokulunun 2026-2027 eğitim öğretim yılında hizmete açılacağını belirterek, yeni eğitim yuvasının öğrencilere, velilere ve Karabük eğitim ailesine hayırlı olmasını temenni etti.

Akbaş, okulun İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilmesinde gösterdiği yakın ilgi ve destek dolayısıyla Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya'ya teşekkür ederek, "Eğitim, kurumlar arası iş birliği ve ortak bir gelecek anlayışıyla daha da güçlenmektedir. Çocuklarımızın daha nitelikli eğitim ortamlarına kavuşması adına her zaman eğitimin yanında olan, imkanlarını ve desteğini eğitim camiamızdan esirgemeyen Belediye Başkanımız Özkan Çetinkaya'ya teşekkür ediyorum. Belediyemizle yürüttüğümüz güçlü iş birliğinin Karabük'ümüzün eğitim altyapısına önemli katkılar sunduğuna inanıyorum." dedi.

Anaokulunun yapımını üstlenerek eğitime anlamlı bir katkı sunan hayırsever iş insanı Soner Özbey'e de teşekkür eden Akbaş, "Eğitime yapılan her yatırım, geleceğimize yapılan en kıymetli yatırımdır" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Özkan Çetinkaya, Karabük, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Karabük’te yeni anaokulu inşaatı sürüyor - Son Dakika

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