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Karabük’te İlköğretim Haftası kutlandı

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Karabük’te İlköğretim Haftası kutlandı
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Karabük’te 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı İlköğretim Haftası, törenle kutlandı.

Karabük'te 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı İlköğretim Haftası, törenle kutlandı.

Anayasa İlkokulunda düzenlenen programa; Vali Oktay Çağatay, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş tarafından açılış konuşması yapıldı. Akbaş, konuşmasında yaz döneminde eğitim kurumlarında yürütülen çalışmalar ile 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılına yönelik hazırlıklar hakkında bilgi verdi.

Program, öğrencilerin hazırladığı gösterilerle devam etti. Anayasa İlkokulu öğrencisi Elanur Özçelik, "Mutluyum" adlı şiiri seslendirdi. Anayasa İlkokulu öğrencileri tarafından hazırlanan müzikli gösterinin ardından Şehit Mehmet Esen Ortaokulu öğrencisi Ebrar Naz Pazarlıoğlu, "Okul" adlı şiiri seslendirdi.

Mevlana İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan "Genç Osman" adlı müzikli gösterinin ardından Şehit Mehmet Esen Ortaokulu öğrencileri tarafından halk oyunları gösterisi sunuldu.

Programın sonunda Anayasa İlkokulu öğrencileri tarafından, okula ilk kez başlayan öğrenciler için "Hoş Geldiniz" seremonisi gerçekleştirildi.

Programın ardından Vali Çağatay, sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti. Öğretmenlerle de bir araya gelen Vali Oktay Çağatay, yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: İHA
KarabükEğitimSon Dakika

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