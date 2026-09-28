Karabük'te Milli Eğitim ile İlim Yayma Cemiyeti okuma protokolü imzaladı - Son Dakika
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Karabük'te Milli Eğitim ile İlim Yayma Cemiyeti okuma protokolü imzaladı

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Karabük\'te Milli Eğitim ile İlim Yayma Cemiyeti okuma protokolü imzaladı
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Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlim Yayma Cemiyeti Karabük Şubesi, okuma kültürünü yaygınlaştırmak için protokol imzaladı. Protokolle kitap okuma etkinlikleri, yazar buluşmaları ve söyleşilerle öğrencilerin düşünme, anlama ve kendini ifade becerileri desteklenecek.

Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlim Yayma Cemiyeti Karabük Şubesi arasında; öğrencilerin kitap okuma alışkanlıklarının ve okuma kültürünün geliştirilmesi, nitelikli edebi eserlerle buluşturulması ve yazarlarla bir araya getirilmesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

İş birliği protokolü, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş ile İlim Yayma Cemiyeti Karabük Şube Başkanı İsmail Kökçü tarafından imzalandı. Protokol çerçevesinde il merkezi ve ilçelerinde bulunan resmi ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrencilerin kitap okuma alışkanlıklarının güçlendirilmesi, okuma kültürünün yaygınlaştırılması ve öğrencilerin nitelikli edebi eserlerle buluşturulması hedefleniyor. Gerçekleştirilecek faaliyetlerle öğrencilerin düşünme, anlama, yorumlama, eleştirel düşünme ve kendini ifade etme becerilerinin desteklenmesi amaçlanıyor. İş birliği çerçevesinde kitap okuma etkinlikleri, yazar buluşmaları, söyleşiler, edebiyat ve kültür faaliyetleri ile öğrencilerin aktif katılımını sağlayacak çeşitli eğitim etkinliklerinin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Protokol çerçevesinde yürütülecek çalışmalar; Milli Eğitim Bakanlığının eğitim politikaları ve yürürlükteki öğretim programları ile Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bütüncül eğitim yaklaşımı, beceriler çerçevesi ve Erdem-Değer-Eylem Çerçevesi ile uyumlu şekilde planlanacak.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, "Müdürlüğümüz ile İlim Yayma Cemiyeti Karabük Şubesi arasındaki bu iş birliğinin, öğrencilerimizin kitapla ve edebiyat dünyasıyla daha güçlü bağlar kurmasına, kültürel ve sosyal gelişimlerine katkı sunmasına vesile olması temenni ediyor, İlim Yayma Cemiyeti Karabük Şubesi Başkanı İsmail Kökçü'ye teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA
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