Karabük'te UFEST başladı, öğrenciler uydu ve 5G teknolojilerini inceledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Karabük'te UFEST başladı, öğrenciler uydu ve 5G teknolojilerini inceledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük\'te UFEST başladı, öğrenciler uydu ve 5G teknolojilerini inceledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük Üniversitesi ev sahipliğindeki Ulaşım Festivali UFEST başladı; stantlarda uydu, 5G ve demir yolu ulaşımındaki yenilikler tanıtılıyor. Öğrencilerin ilgi gösterdiği festivalde Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, 20 Ekim Salı günü saat 14.00'te öğrencilerle buluşacak.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Ulaşım Festivali UFEST başladı.

Karabük Üniversitesinde düzenlenen UFEST'te uydu teknolojileri, 5G ve demir yolu ulaşımı gibi alanlardaki yenilikler tanıtılıyor. Festival kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz da öğrencilerle bir araya gelecek.

Üniversitenin Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi fuaye alanında kurulan stantları ziyaret eden öğrenciler, ulaştırma ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri yakından inceleme fırsatı buldu.

Öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği festivalde uydu teknolojileri, 5G ve demir yolu ulaşımı başta olmak üzere farklı alanlardaki teknolojik yenilikler tanıtılıyor. Ziyaretçiler, stantlarda ilgili kurumların çalışmaları ve sektördeki gelişmeler hakkında bilgi alıyor.

Festival kapsamında 20 Ekim Salı günü Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, "Türkiye Yüzyılı'nda Ulaştırma Vizyonu" başlıklı programda katılımcılarla buluşacak.

KBÜ Hamit Çepni Konferans Salonu'nda saat 14.00'te gerçekleştirilecek programda, Türkiye'nin ulaştırma alanındaki hedefleri ve gelecek vizyonunun ele alınması bekleniyor.

Kaynak: İHA
Osman BoyrazTeknolojiEtkinlikKarabükUlaşımEğitimSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Murat Ağırel’in tutuklanmasına Mansur Yavaş’tan tepki Murat Ağırel'in tutuklanmasına Mansur Yavaş'tan tepki
Mustafa Sarıgül’den eski eşi ve oğlu dahil 15 kişinin tutuklanmasına ilk tepki: Belgeler sahte Mustafa Sarıgül'den eski eşi ve oğlu dahil 15 kişinin tutuklanmasına ilk tepki: Belgeler sahte
Dev bina tahliye edilmişti AVM’deki protesto sonrası İsrail’den ilk açıklama Dev bina tahliye edilmişti! AVM'deki protesto sonrası İsrail'den ilk açıklama
Milas Belediyesi’ne operasyon Belediyede arama yapılıyor, 29 gözaltı var Milas Belediyesi'ne operasyon! Belediyede arama yapılıyor, 29 gözaltı var
190 çocuğun öldüğü vahşette kan donduran detay Tarikat liderinin planı ortaya çıktı 190 çocuğun öldüğü vahşette kan donduran detay! Tarikat liderinin planı ortaya çıktı
Sergen Yalçın’ın önüne bu sözleri koydular Tam 11 isim var Sergen Yalçın'ın önüne bu sözleri koydular! Tam 11 isim var
10:53
Muhammed Salah Süper Lig’i sallıyor Gol krallığında zirveye çıktı
Muhammed Salah Süper Lig'i sallıyor! Gol krallığında zirveye çıktı
10:53
Görüntü Türkiye’den Yüzlerce mezar kazıldı, devamı da gelecek
Görüntü Türkiye'den! Yüzlerce mezar kazıldı, devamı da gelecek
10:45
Cristiano Ronaldo’ya 38 saniyelik ceza Rakam şaşkına çevirdi
Cristiano Ronaldo'ya 38 saniyelik ceza! Rakam şaşkına çevirdi
10:44
Polis, vaiz, doktor, hemşire... İşte meslek meslek memur maaş hesabı
Polis, vaiz, doktor, hemşire... İşte meslek meslek memur maaş hesabı
10:27
Sarıgül’le ilgili bomba ses kaydı iddiası İmamoğlu için bakın neler demiş
Sarıgül'le ilgili bomba ses kaydı iddiası! İmamoğlu için bakın neler demiş
08:41
Milas Belediyesi’ne operasyon Belediyede arama yapılıyor, 29 gözaltı var
Milas Belediyesi'ne operasyon! Belediyede arama yapılıyor, 29 gözaltı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2026 11:06:41. #7.12#
SON DAKİKA: Karabük'te UFEST başladı, öğrenciler uydu ve 5G teknolojilerini inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei