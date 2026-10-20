Karabük\'te UFEST başladı, öğrenciler uydu ve 5G teknolojilerini inceledi

Karabük'te UFEST başladı, öğrenciler uydu ve 5G teknolojilerini incelediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük Üniversitesi ev sahipliğindeki Ulaşım Festivali UFEST başladı; stantlarda uydu, 5G ve demir yolu ulaşımındaki yenilikler tanıtılıyor. Öğrencilerin ilgi gösterdiği festivalde Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, 20 Ekim Salı günü saat 14.00'te öğrencilerle buluşacak.
Karabük Üniversitesi (KBÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Ulaşım Festivali UFEST başladı.
Karabük Üniversitesinde düzenlenen UFEST'te uydu teknolojileri, 5G ve demir yolu ulaşımı gibi alanlardaki yenilikler tanıtılıyor. Festival kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz da öğrencilerle bir araya gelecek.
Üniversitenin Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi fuaye alanında kurulan stantları ziyaret eden öğrenciler, ulaştırma ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri yakından inceleme fırsatı buldu.
Öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği festivalde uydu teknolojileri, 5G ve demir yolu ulaşımı başta olmak üzere farklı alanlardaki teknolojik yenilikler tanıtılıyor. Ziyaretçiler, stantlarda ilgili kurumların çalışmaları ve sektördeki gelişmeler hakkında bilgi alıyor.
Festival kapsamında 20 Ekim Salı günü Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, "Türkiye Yüzyılı'nda Ulaştırma Vizyonu" başlıklı programda katılımcılarla buluşacak.
KBÜ Hamit Çepni Konferans Salonu'nda saat 14.00'te gerçekleştirilecek programda, Türkiye'nin ulaştırma alanındaki hedefleri ve gelecek vizyonunun ele alınması bekleniyor.
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