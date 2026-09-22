Karabük\'te üniversite öğrencilerinin güvenliği için komisyon toplandı

Karabük'te, "Üniversitelerde Huzur ve Güveni Artırma İl Komisyonu Toplantısı" yapıldı.

Karabük Valisi Oktay Çağatay başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya; Vali Yardımcısı Kerem Süleyman Yüksel, Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Çepni, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Kamil Temel, İl Jandarma Komutanı İsmail Gökcek, İl Emniyet Müdürü Ahmet Canver, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, ilgili birim yetkilileri katıldı. Toplantıda, KBÜ'de başlayan eğitim ve öğretim için şehre gelen üniversite öğrencilerinin rahat, huzurlu ve güvenli bir ortamda öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla alınması gereken tedbirler değerlendirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen "Huzurlu Üniversite Güvenlik Standartları" çerçevesinde analiz ve değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda, İl Emniyet Müdürü Ahmet Canver tarafından öğrencilerin karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerilerine yönelik sunum yapıldı. KBÜ'ye bağlı yüksekokullar, yerleşkeler ve yurtların fiziki durumları, güvenlik açısından alınan ve alınacak tedbirler komisyon tarafından tek tek değerlendirildiği toplantıda KYK ve özel yurtların kapasiteleri ile özel yurt ve pansiyonların sıkı bir şekilde denetlenmesi kararlaştırıldı.

Yerleşkelere yönelik alınması gereken güvenlik tedbirlerinin görüşüldüğü toplantı, yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.