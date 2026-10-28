Karabük Üniversitesi 55 ülkeden araştırmacıyı akıllı şehir konferansında ağırlayacak - Son Dakika
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Karabük Üniversitesi 55 ülkeden araştırmacıyı akıllı şehir konferansında ağırlayacak

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Karabük Üniversitesi 55 ülkeden araştırmacıyı akıllı şehir konferansında ağırlayacak
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Karabük Üniversitesi, 10-12 Kasım 2026 tarihlerinde düzenlenecek 11. Uluslararası Akıllı Şehirler ve Uygulamalar Konferansı'na (SCA'26) ev sahipliği yapacak. 55 ülkeden ve 246 üniversiteden araştırmacıların başvurduğu konferansta 253 bildiri kabul edildi.

Karabük Üniversitesi (KBÜ), akıllı şehir teknolojileri, yapay zeka ve kentsel veri analitiği gibi alanlardaki güncel çalışmaların ele alınacağı 11. Uluslararası Akıllı Şehirler ve Uygulamalar Konferansı'na (SCA'26) ev sahipliği yapacak.

Karabük Üniversitesinde 10-12 Kasım tarihlerinde düzenlenecek SCA'26'ya 55 ülkeden ve 246 üniversiteden araştırmacılar başvurdu. Bilimsel değerlendirme sürecinin ardından 253 bildiri kabul edildi.

KBÜ ile Akdeniz Bilimler ve Sürdürülebilir Kalkınma Birliği (Medi-ASD) iş birliğinde düzenlenen konferans, 10-12 Kasım 2026 tarihlerinde Demir Çelik Enstitüsü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Konferansa yüz yüze ve çevrim içi katılım imkanı sunulacak.

Akıllı şehirler alanında farklı disiplinlerden araştırmacıları bir araya getirmeyi amaçlayan konferansta akıllı şehir altyapıları, dijital ikizler, konumsal bilgi sistemleri, yapay zeka, kentsel veri analitiği, siber güvenlik, çevre ve iklim, akıllı yapılar, sağlık, eğitim, ulaşım, yönetişim, finansal teknolojiler ve lojistik konuları ele alınacak.

Bildiri gönderim süreci 5 Eylül'de tamamlanan konferansa 420'nin üzerinde başvuru yapıldı. Hakem değerlendirmelerinin ardından 253 bildiri sunulmak ve yayımlanmak üzere kabul edildi. Başvurular, 55 ülkeden ve 246 üniversiteden araştırmacıları bir araya getirdi.

Bilimsel değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan bildirilerin, Springer'ın Lecture Notes in Networks and Systems (LNNS) - Innovations in Smart Cities and Applications, Volume 10 serisinde veya The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences (ISPRS Archives) kapsamında yayımlanması planlanıyor. Her iki yayın serisi de Scopus tarafından indeksleniyor.

Programda teknik oturumların yanı sıra açılış etkinliği, davetli konuşmalar ve sosyal etkinlikler de yer alacak. Konferans kapsamında University of Szeged'den Dr. Attila Kertész, gelişen teknolojilerin akıllı sistemlerdeki rolü üzerine konuşacak.

Northumbria University'den Prof. Dr. Yusuf Arayıcı kültürel mirasta HBIM ve yapay zeka uygulamalarını, Universiti Teknologi Malaysia'dan Prof. Dr. Alias Abdul Rahman ise 3 boyutlu Bina Bilgi Modelleri konusunu ele alacak. International University of Rabat'tan Prof. Dr. Sandip Rakshit de davetli konuşmacılar arasında bulunuyor.

Daha önce Fas, Portekiz ve Fransa'nın yanı sıra 2020 ve 2021 yıllarında Karabük Üniversitesinde düzenlenen konferansın, bu yıl da akıllı şehirler ve ilgili teknolojiler üzerine çalışan araştırmacılar arasında bilimsel bilgi paylaşımını ve uluslararası akademik iş birliklerini geliştirmesi hedefleniyor.

Kaynak: İHA
TeknolojiEğitimSon Dakika

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