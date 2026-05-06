Karabük Üniversitesi Almanya'da İş Birliği Görüşmeleri Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karabük Üniversitesi Almanya'da İş Birliği Görüşmeleri Yaptı

Karabük Üniversitesi Almanya\'da İş Birliği Görüşmeleri Yaptı
06.05.2026 00:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük Üniversitesi heyeti, Almanya'daki THM ile Erasmus ve ortak projeler için görüşmeler gerçekleştirdi.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) heyeti, Almanya'daki Technische Hochschule Mittelhessen (THM) ile uluslararasılaşma, Erasmus iş birlikleri ve ortak projelere yönelik görüşmeler gerçekleştirdi.

Karabük Üniversitesi heyeti, Almanya'daki Technische Hochschule Mittelhessen ile akademik iş birliğini geliştirmek amacıyla Gieben kampüsünde bir dizi temasta bulundu.

Ziyaret, THM Uluslararası Ofis Başkanı Julia Böcher ve Uluslararası Koordinatör Helena Fonseca tarafından yapılan karşılama ve tanıtım toplantısıyla başladı. Görüşmede, iki üniversite arasında hayata geçirilebilecek iş birliği fırsatları değerlendirildi.

Program kapsamında THM Dil Merkezi Başkanı Christine Beckmann ile yapılan görüşmede, yabancı dil eğitimi, hazırlık programları ve öğrenci değişim süreçleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

THM Rektörü Matthias Willems ile Karabük Üniversitesi Rektörü Fatih Kırışık arasında gerçekleştirilen toplantıda ise iş birliğinin güçlendirilmesi ve ortak projelerin artırılması ele alındı.

Matematik, Fen ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü ile yapılan toplantıda özellikle dijital iletişim ve sosyal medya alanlarında ortak akademik çalışmalar görüşüldü. Toplantıya Sosyal Medya ve Dijital İletişim alanında görev yapan Benjamin Gust de katıldı.

Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık başkanlığındaki heyette; Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Mustafa Polat, Safranbolu Türker İnanoğlu İletşim Fakültesi Dekan Yardımcısı Murat Bulut, Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesinden İsa Avcı ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Adnan Ucur yer aldı.

Program kampüs turu ile sona ererken, heyet üniversitenin akademik ve fiziki altyapısını yerinde inceleme fırsatı buldu. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Karabük Üniversitesi Almanya'da İş Birliği Görüşmeleri Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 01:19:08. #7.12#
SON DAKİKA: Karabük Üniversitesi Almanya'da İş Birliği Görüşmeleri Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.