Karabük Üniversitesi Temmuz Senato Toplantısı - Son Dakika
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Karabük Üniversitesi Temmuz Senato Toplantısı

Karabük Üniversitesi Temmuz Senato Toplantısı
03.07.2026 11:13
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Karabük Üniversitesi, akademik performans ve bilimsel üretim üzerine Temmuz ayında senato toplantısı yaptı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Temmuz Ayı Senato Toplantısı, Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık başkanlığında akademik performans ve bilimsel üretim odaklı gündemle gerçekleştirildi.

Karabük Üniversitesi Temmuz Ayı Senato Toplantısı'nda bilimsel üretim, araştırma üniversitesi hedefleri ve uluslararası sıralamalardaki yükseliş ele alınırken, h-indeksinin akademik görünürlükteki önemi vurgulandı.

Karabük Üniversitesi Temmuz Ayı Senato Toplantısı, Senato Toplantı Salonu'nda yapıldı. Toplantıda üniversitenin akademik performansı, bilimsel üretim faaliyetleri, ulusal ve uluslararası sıralamalardaki konumu ile araştırma üniversitesi hedefleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, URAP Dünya Üniversite Sıralaması'nda üniversitenin son bir yılda 112 basamak yükselerek 1841'inci sıradan 1729'uncu sıraya çıktığını, Türkiye genelinde 39'uncu, devlet üniversiteleri arasında ise 33'üncü sırada yer aldığını söyledi.

Toplantıda, Karabük Üniversitesinde ilk kez oluşturulan Öğrenci Senatosunun ilk toplantısını gerçekleştirdiği de belirtilirken, senatonun öğrencilerin talep ve önerilerini yönetime aktaracak istişare mekanizması olarak görev yapacağı ifade edildi.

Kamu Politikaları Araştırma ve Geliştirme Merkezi (KAPGEM) tarafından hazırlanan "Sağlıklı Yaşam Politika Raporu", "Merkez-Yerel Afet ve Acil Durumlarla Mücadele Modeli" ile "İlahiyat Fakülteleri İçin Alternatif Müfredat Önerisi" başlıklı çalışmalar hakkında da senato üyelerine bilgi verildi.

Toplantıda ayrıca, KAPGEM bünyesinde faaliyet gösteren 35 politika masasında 174 akademisyen, öğrenci, bürokrat ve uzmanın kamu politikalarına yönelik çalışmalar yürüttüğü aktarıldı.

Orta ve Batı Karadeniz Teknokentler Birliği bünyesinde yürütülen çalışmaların da ele alındığı toplantıda, ortak proje kültürünün geliştirilmesi ve teknoloji geliştirme bölgeleri arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Araştırma üniversitesi hedefleri kapsamında bilimsel üretimin niteliği ve akademik görünürlüğün artırılmasına yönelik değerlendirmelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, h-indeksinin bilimsel üretkenlik ve akademik etkiyi birlikte gösteren önemli bir ölçüt olduğunu belirterek, "Türkiye'de çok özgün çalışmalar var; bu özgün çalışmaları mutlaka değerlendirmemiz lazım" dedi.

Toplantıya, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Elif Çepni ve Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Genel Sekreter Lütfü Köm ile senato üyeleri katıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Eğitim, Rektör, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Karabük Üniversitesi Temmuz Senato Toplantısı - Son Dakika

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