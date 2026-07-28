Karaelmas Dergisi 2026 Sayısı Yayınlandı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi'nin 2026 yılı ikinci sayısı yayımlandı.

2011 Ocak sayısı ile başlayan ve son sayıya kadar yılda iki sayı (Haziran-Aralık) olarak yayımlanan Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi'nin, 2024 yılında Nisan-Temmuz-Kasım ayları olmak üzere yılda üç defa yayımlanma kararının alınmasının ardından 2026 yılının ikinci sayısı (2026 - Cilt: 16 Sayı: 2) okuyucularla buluştu.

BEUN Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi ve Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi Baş Editörü Prof. Dr. Yılmaz Yıldırım, derginin yayımlanması sürecinde gösterdiği ilgi ve desteklerinden dolayı başta BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer olmak üzere katkı sunan tüm yazarlara, hakemlere, alan editörlerine, yayın kuruluna, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile yayınevine teşekkürlerini sunarak, büyük bir titizlik ve emekle hazırlanan derginin yeni sayısının okurlara ve bilim camiasına katkı sunmasını temenni etti.