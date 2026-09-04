Karaman'da 2026-2027 eğitim yılı güvenlik tedbirleri Vali Çiçek başkanlığında ele alındı - Son Dakika
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Karaman'da 2026-2027 eğitim yılı güvenlik tedbirleri Vali Çiçek başkanlığında ele alındı

Karaman\'da 2026-2027 eğitim yılı güvenlik tedbirleri Vali Çiçek başkanlığında ele alındı
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Karaman'da 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesi güvenlik tedbirleri, Vali Hayrettin Çiçek başkanlığında yapılan toplantıda değerlendirildi. Toplantıda okul çevresi güvenliği, servis denetimi, siber güvenlik ve bağımlılıkla mücadele konularında kurumlar arası koordinasyonun önemi vurgulandı.

Karaman'da 2026-2027 eğitim-öğretim yılının güvenli ve huzurlu bir ortamda başlaması amacıyla alınacak tedbirler ve yürütülecek çalışmalar, Karaman Valisi Hayrettin Çiçek başkanlığında düzenlenen toplantıda değerlendirildi.

Piri Reis Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, yeni eğitim-öğretim döneminde öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitim görmelerini sağlamak amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen çalışmalar ele alındı. Toplantıda İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından birer sunum yapıldı. Sunumlarda, okullarda güvenli eğitim ortamının sağlanmasına yönelik yürütülen faaliyetler ve alınan tedbirler hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Okul çevrelerinde alınacak güvenlik önlemleri, öğrenci servislerinin denetimi, siber güvenlik, bağımlılıkla mücadele ile okullarda sağlık ve hijyenin sağlanmasına yönelik başlıkların görüşüldü birleşimde kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekildi. Yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını dileyen Vali Hayrettin Çiçek, eğitim sürecinde öğrencilerin güvenliğinin öncelikli olduğunu belirterek tüm paydaşların sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Mustafa Karaca, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan, Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Hüsamettin Aslan, İl Milli Eğitim Müdürü Sadun Kılınç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Özgür Somuncu, okul müdürleri, müdür yardımcıları ile okul aile birliği başkanları katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Karaman'da 2026-2027 eğitim yılı güvenlik tedbirleri Vali Çiçek başkanlığında ele alındı - Son Dakika

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