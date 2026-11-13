Karaman\'da eğitim müdürü Kılınç, basın mensuplarıyla istişare toplantısına katıldı

Karaman İl Milli Eğitim Müdürü Sadun Kılınç, kentte görev yapan yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya gelerek kentte yürütülen eğitim çalışmaları ve eğitimin niteliğinin artırılmasına yönelik projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Öğretmenevi'nde düzenlenen istişare toplantısına İl Milli Eğitim Müdürü Sadun Kılınç'ın yanı sıra İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları İsmail Kılınç ve Abdurrahman Kurt ile İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hüseyin Sekman katıldı. Toplantıda, kent genelinde sürdürülen eğitim öğretim faaliyetleri ve eğitimin kalitesinin artırılması için yapılabilecek çalışmalar ele alındı.

Basın mensuplarının eğitim alanındaki gelişmelerin kamuoyuna duyurulmasında önemli bir görev üstlendiğini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Kılınç, Karaman'da nitelikli bir basın camiasının bulunduğunu ifade ederek eğitim çalışmalarına verdikleri destekten dolayı gazetecilere teşekkür etti.

Eğitim yönetiminde ortak akıl ve istişare kültürüne önem verdiklerini vurgulayan Kılınç, eğitim süreçlerinin yalnızca kurum yöneticilerinin değil, toplumun farklı kesimlerinin görüş ve önerileriyle şekillenmesi gerektiğini söyledi. Bu kapsamda basın mensuplarının yanı sıra mahalle ve köy muhtarları ile diğer eğitim paydaşlarının da görüşlerine başvurmayı planladıklarını belirten Kılınç, Milli Eğitim Bakanlığının eğitim politikalarını Karaman'da en etkili şekilde uygulamayı hedeflediklerini kaydetti.

"EĞİTİMİ HEP BİRLİKTE YÖNETELİM"

"Eğitimi hep birlikte yönetelim" anlayışıyla hareket ettiklerini dile getiren Kılınç, basın mensuplarının eğitim alanındaki gözlem, değerlendirme ve önerilerinin kendileri için önemli olduğunu ifade etti.

Toplantı, Karaman'da eğitimin niteliğinin artırılmasına yönelik karşılıklı görüş ve önerilerin paylaşılmasının ardından sona erdi.