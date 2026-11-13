Karaman'da eğitim müdürü Kılınç, basın mensuplarıyla istişare toplantısına katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Karaman'da eğitim müdürü Kılınç, basın mensuplarıyla istişare toplantısına katıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karaman\'da eğitim müdürü Kılınç, basın mensuplarıyla istişare toplantısına katıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

İl Milli Eğitim Müdürü Sadun Kılınç, Karaman Öğretmenevi'nde yerel ve ulusal basın temsilcileriyle istişare toplantısına katıldı. Kılınç toplantıda eğitim öğretim faaliyetleri ile eğitimin niteliğini artıracak projeleri değerlendirdi ve basın mensuplarının katkısına teşekkür etti.

Karaman İl Milli Eğitim Müdürü Sadun Kılınç, kentte görev yapan yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya gelerek kentte yürütülen eğitim çalışmaları ve eğitimin niteliğinin artırılmasına yönelik projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Öğretmenevi'nde düzenlenen istişare toplantısına İl Milli Eğitim Müdürü Sadun Kılınç'ın yanı sıra İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları İsmail Kılınç ve Abdurrahman Kurt ile İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hüseyin Sekman katıldı. Toplantıda, kent genelinde sürdürülen eğitim öğretim faaliyetleri ve eğitimin kalitesinin artırılması için yapılabilecek çalışmalar ele alındı.

Basın mensuplarının eğitim alanındaki gelişmelerin kamuoyuna duyurulmasında önemli bir görev üstlendiğini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Kılınç, Karaman'da nitelikli bir basın camiasının bulunduğunu ifade ederek eğitim çalışmalarına verdikleri destekten dolayı gazetecilere teşekkür etti.

Eğitim yönetiminde ortak akıl ve istişare kültürüne önem verdiklerini vurgulayan Kılınç, eğitim süreçlerinin yalnızca kurum yöneticilerinin değil, toplumun farklı kesimlerinin görüş ve önerileriyle şekillenmesi gerektiğini söyledi. Bu kapsamda basın mensuplarının yanı sıra mahalle ve köy muhtarları ile diğer eğitim paydaşlarının da görüşlerine başvurmayı planladıklarını belirten Kılınç, Milli Eğitim Bakanlığının eğitim politikalarını Karaman'da en etkili şekilde uygulamayı hedeflediklerini kaydetti.

"EĞİTİMİ HEP BİRLİKTE YÖNETELİM"

"Eğitimi hep birlikte yönetelim" anlayışıyla hareket ettiklerini dile getiren Kılınç, basın mensuplarının eğitim alanındaki gözlem, değerlendirme ve önerilerinin kendileri için önemli olduğunu ifade etti.

Toplantı, Karaman'da eğitimin niteliğinin artırılmasına yönelik karşılıklı görüş ve önerilerin paylaşılmasının ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerKaramanGüncelEğitimSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir elinde silah, bir elinde bayrak Trafiği kilitleyen genç böyle ikna edildi Bir elinde silah, bir elinde bayrak! Trafiği kilitleyen genç böyle ikna edildi
10 anket firmasının ortalaması alındı İşte partilerin oy oranları 10 anket firmasının ortalaması alındı! İşte partilerin oy oranları
Mustafa Sarıgül, korumasının bel altı iddiaları için sessizliğini bozdu Mustafa Sarıgül, korumasının bel altı iddiaları için sessizliğini bozdu
23 yaşında devletin zirvesine yükseldi Ülkede tartışmalar aldı başını gitti 23 yaşında devletin zirvesine yükseldi! Ülkede tartışmalar aldı başını gitti
Sarıgül soruşturmasında Müge Bayır’dan ek ifade: Evine davet etti, 149 bin lira gönderdi Sarıgül soruşturmasında Müge Bayır'dan ek ifade: Evine davet etti, 149 bin lira gönderdi
7 elmaya servet ödendi Açık artırmada 31 bin 500 liraya satıldı 7 elmaya servet ödendi! Açık artırmada 31 bin 500 liraya satıldı
16:11
Erişah Arıcan, görevi bırakmamak için direniyor mu
Erişah Arıcan, görevi bırakmamak için direniyor mu?
16:02
TFF RAMS Park iddialarına son noktayı koydu Final başka yerde mi oynanacak
TFF RAMS Park iddialarına son noktayı koydu! Final başka yerde mi oynanacak?
15:48
Şara’nın eşi Latife el-Durubi, COP31’e damga vuran isimlerden biri oldu
Şara'nın eşi Latife el-Durubi, COP31'e damga vuran isimlerden biri oldu
15:06
Telefon yasağı eyleminde arbede: İşçiyi iten iki kişi fabrikaya kaçtı
Telefon yasağı eyleminde arbede: İşçiyi iten iki kişi fabrikaya kaçtı
14:44
Müge Anlı’da Şahmeran iddiası: Anne, kızının kandırıldığını öne sürdü
Müge Anlı'da Şahmeran iddiası: Anne, kızının kandırıldığını öne sürdü
14:20
Van Dijk kapıyı araladı: Üç Türk kulübünün takipte olduğu öne sürüldü
Van Dijk kapıyı araladı: Üç Türk kulübünün takipte olduğu öne sürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2026 16:22:40. #.0.3#
SON DAKİKA: Karaman'da eğitim müdürü Kılınç, basın mensuplarıyla istişare toplantısına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android