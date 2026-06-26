Okullarda son zil çaldı, öğrencilerin ilk karne hediyesi protokolden geldi

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Sakarya'nın Karasu ilçesinde de 2025-2026 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle birlikte 12 bin 74 öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi. İlçe protokolünün katılımıyla Yassıgeçit İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen resmi törende öğrenciler büyük bir coşku yaşadı.

Karasu genelinde okul öncesinde bin 518, ilkokulda 4 bin 235, ortaokulda 3 bin 884 ve lisede 2 bin 437 olmak üzere toplam 12 bin 74 öğrenci karne heyecanı yaşarken, ilçede görev yapan 806 öğretmen de bir eğitim dönemini daha geride bıraktı. Yıl sonu karne heyecanı için bu yıl Yassıgeçit İlk ve Ortaokulu'nda tören gerçekleştirildi. Programa; Karasu Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan, Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Demirel, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Onur Yaldırak, Sahil Güvenlik Komutanı Astsubay Üççavuş Sedat Gülnar ve protokol üyeleri katıldı. Heyet; Muhtarlar Derneği Başkanı Sinan Erbaş, Yassıgeçit Mahallesi Muhtarı Osman Dayan, Okul Müdürü Hakan Demir ve öğretmenler tarafından karşılandı.

Protokol öğrenciler ile futbol oynadı

Program kapsamında okulun halı sahasında protokol üyeleri, öğrencilerle futbol oynayarak onların karne sevincini paylaştı. Daha sonra sınıfları ziyaret eden Kaymakam Arslan ve beraberindeki heyet, öğrencilere karnelerini takdim etti. Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı ise öğrencilere tatil hediyesi olarak satranç takımı ile Canan Ova'nın "Ben Kutup Ayısı Değilim" adlı kitabını armağan etti. Karne dağıtımının ardından protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrencilerin birlikte çektirdiği hatıra fotoğrafıyla program sona erdi. - SAKARYA