Kardeş Okullar Arasında Anlamlı Yardımlaşma - Son Dakika
12.04.2026 11:00
Konya ve Diyarbakır okulları arasında kurulan protokol ile öğrencilerin yardımlaşması sağlandı.

Konya Selçuklu Borsa İstanbul Ortaokulu ile Diyarbakır Çermik Aynalı Ortaokulu arasında imzalanan "Kardeş Okul Protokolü", anlamlı bir yardımlaşma etkinliğine dönüştü.

Eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunmayı amaçlayan protokol kapsamında Konya'daki öğrenciler, Diyarbakır'daki arkadaşları için sevgi dolu bir destek paketi hazırladı. Selçuklu Borsa İstanbul Ortaokulu öğretmen, öğrenci ve velilerinin yoğun katılımıyla toplanan yardımlar yola çıktı. İçerisinde 30 koli kitap, öğrencilerin bilişsel gelişimine katkı sağlayacak zeka oyunları ve okulun teknik ihtiyaçlarını karşılayacak renkli bir yazıcının bulunduğu paketler, Çermik Aynalı Ortaokuluna ulaştırıldı. Okul yönetimi tarafından yapılan açıklamada, bu tür projelerin kültürel etkileşimi artırdığı ve öğrenciler arasındaki kardeşlik bağlarını güçlendirdiği vurgulandı. Yardımların teslim alınmasıyla birlikte Aynalı Ortaokulu öğrencileri büyük mutluluk yaşarken, bu anlamlı iş birliğinin önümüzdeki süreçte farklı etkinliklerle devam edeceği belirtildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı
Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti
Bolu Belediyesi’nde 4 tutuklama Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası Bolu Belediyesi'nde 4 tutuklama! Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası
NASA’nın tarihi görevindeki 4 astronotu Dünya’ya ulaştı NASA'nın tarihi görevindeki 4 astronotu Dünya'ya ulaştı
ABD ile İran arasında tarihi müzakere Tahran’ın ön şartı kabul edildi ABD ile İran arasında tarihi müzakere! Tahran'ın ön şartı kabul edildi
İstanbul Boğazı sis bulutlarının arasında kayboldu İstanbul Boğazı sis bulutlarının arasında kayboldu

11:30
Ünlüler operasyonunda 17 kişilik tam gözaltı listesi: Cansel Ayanoğlu, Nusret’in kardeşi...
Ünlüler operasyonunda 17 kişilik tam gözaltı listesi: Cansel Ayanoğlu, Nusret'in kardeşi...
11:28
İran’dan barış umutlarını yerle bir eden açıklama
İran'dan barış umutlarını yerle bir eden açıklama
11:17
Taraflar masadan kalktı, peki şimdi ne olacak ABD 2 seçenekle karşı karşıya
Taraflar masadan kalktı, peki şimdi ne olacak? ABD 2 seçenekle karşı karşıya
10:54
Futbol dünyası ayakta Müslüman futbolcuları “Domuz yiyin“ diyerek kovaladı
Futbol dünyası ayakta! Müslüman futbolcuları "Domuz yiyin" diyerek kovaladı
10:17
Katz ve Netanyahu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan alçak sözlerine AK Parti’den ilk tepki
Katz ve Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan alçak sözlerine AK Parti'den ilk tepki
09:39
Rüzgarda dolanan bayrağı düzeltmek için 15 metrelik direğe tırmandı
Rüzgarda dolanan bayrağı düzeltmek için 15 metrelik direğe tırmandı
