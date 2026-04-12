Kardeş Okullar Arasında Anlamlı Yardımlaşma

Konya Selçuklu Borsa İstanbul Ortaokulu ile Diyarbakır Çermik Aynalı Ortaokulu arasında imzalanan "Kardeş Okul Protokolü", anlamlı bir yardımlaşma etkinliğine dönüştü.

Eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunmayı amaçlayan protokol kapsamında Konya'daki öğrenciler, Diyarbakır'daki arkadaşları için sevgi dolu bir destek paketi hazırladı. Selçuklu Borsa İstanbul Ortaokulu öğretmen, öğrenci ve velilerinin yoğun katılımıyla toplanan yardımlar yola çıktı. İçerisinde 30 koli kitap, öğrencilerin bilişsel gelişimine katkı sağlayacak zeka oyunları ve okulun teknik ihtiyaçlarını karşılayacak renkli bir yazıcının bulunduğu paketler, Çermik Aynalı Ortaokuluna ulaştırıldı. Okul yönetimi tarafından yapılan açıklamada, bu tür projelerin kültürel etkileşimi artırdığı ve öğrenciler arasındaki kardeşlik bağlarını güçlendirdiği vurgulandı. Yardımların teslim alınmasıyla birlikte Aynalı Ortaokulu öğrencileri büyük mutluluk yaşarken, bu anlamlı iş birliğinin önümüzdeki süreçte farklı etkinliklerle devam edeceği belirtildi. - DİYARBAKIR