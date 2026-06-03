Kariyer Sohbetleri Emet MYO\'da

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Emet Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından öğrencilerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla "Sağlıkta Kariyer Sohbetleri" başlıklı etkinlik gerçekleştirildi.

Emet Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Yağmur Ay ile Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Ali Ayan konuşmacı olarak katıldı.

Programa Emet Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mesut Yazıcı, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Zeliha Erol Saylan, Yüksekokul Sekreteri Ömer Büyük, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci iştirak etti.

Etkinlikte öğrencilerin sağlık sektöründeki kariyer süreçlerine ilişkin bilgi edinmeleri amaçlanırken, mesleki gelişim, kariyer planlaması, çalışma hayatı ve saha deneyimleri gibi konular ele alındı. Konuşmacılar, sağlık alanında kariyer hedefleyen öğrencilere meslek hayatına hazırlanırken dikkat etmeleri gereken hususlar hakkında önemli tavsiyelerde bulundu.

Programın soru-cevap bölümünde öğrenciler merak ettikleri konuları konuşmacılara yöneltme fırsatı buldu. Etkinlik, Emet Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mesut Yazıcı tarafından konuşmacılara teşekkür belgelerinin takdim edilmesinin ardından sona erdi. - KÜTAHYA