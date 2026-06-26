Kars\'ta Öğrenciler Karnelerini Aldı

Kars'ta 2025-2026 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle birlikte 621 okulda öğrenim gören 53 bin 676 öğrenci karne alarak yaz tatiline çıktı. Kent genelinde görev yapan 3 bin 884 öğretmen de öğrencilerine karnelerini vererek eğitim-öğretim maratonunu tamamladı.

Kars'ta yaz tatili dolayısıyla Kars İlkokulu ve Merkez İmam Hatip Ortaokulu'nda karne töreni düzenlendi. Törene Kars Valisi Ziya Polat, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Kaya, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Sınıfları tek tek gezen Vali Ziya Polat ile İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Kaya, öğrencilerin karnelerini dağıtarak başarılarından dolayı tebrik etti. Öğrencilerle yakından ilgilenen Vali Polat, yaz tatilini verimli geçirmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu.

"Vali Polat'tan öğrencilere yaz tatili tavsiyesi"

Karne dağıtımı sırasında öğrencilerle sohbet eden Vali Ziya Polat, çocuklardan tatilde bol bol dinlenmelerini, kitap okumalarını, spor yapmalarını ve akıl-zeka oyunlarıyla vakit geçirmelerini istedi.

Eğitim-öğretim yılını değerlendiren Vali Polat, Kars'ta başarılı ve sorunsuz bir yılı geride bıraktıklarını belirterek, "Bugün bir eğitim-öğretim yılının sonuna geliyoruz. Gazi Kars'ta bu yılı önemli bir sıkıntı yaşamadan tamamladık. Devletimizin tüm imkanları çocuklarımızın yanında oldu. Yaklaşık 3 bin 884 öğretmenimiz ve 54 bine yakın öğrencimizle başarılı bir eğitim yılı geçirdiğimizi düşünüyorum. Başta öğretmenlerimiz ve okul idarecilerimiz olmak üzere tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

"Akademik başarının yanında sosyal gelişim de önemli"

Çocukların yalnızca ders başarısıyla değil, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da gelişmesini istediklerini ifade eden Polat, "Evet ders çalışacağız ama sadece akademik başarı yeterli değil. Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin içinde olan, aklıyla ve kalbiyle devletine ve milletine hizmet edecek nesiller yetişmesini istiyoruz. Rabbim yollarını ve bahtlarını açık etsin" diye konuştu.

Yaz tatili boyunca öğrencilerin kendilerini geliştirebilecekleri birçok imkan bulunduğunu dile getiren Polat, Gençlik Merkezleri, Halk Eğitim Merkezleri ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen yaz kurslarının açık olacağını belirterek, öğrencileri bu faaliyetlere katılmaya davet etti.

"Karne sevinci yüzlere yansıdı"

Konuşmaların ardından öğrenciler karnelerini alarak yaz tatiline başlamanın mutluluğunu yaşadı. Sınıflarda büyük heyecanın yaşandığı törende öğrencilerin sevinci yüzlerine yansıdı. Veliler ise çocuklarının karne sevincine ortak olarak bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öte yandan Kars genelinde eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü 621 okulda öğrenim gören 53 bin 676 öğrenci ile görev yapan 3 bin 884 öğretmen, düzenlenen karne törenlerinin ardından yaz tatiline çıktı. - KARS