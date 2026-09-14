Kars\'ta yeni eğitim yılı çelenk töreniyle başladı, 56 bin 863 öğrenci ders başı yaptı

Kars'ta 2026-2027 eğitim-öğretim yılı, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Yeni eğitim döneminde kent genelinde 56 bin 863 öğrenci ders başı yaparken, 4 bin 89 öğretmen de öğrencilerle birlikte yeni eğitim maratonuna başladı.

Yeni eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla Kars İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Hükümet Konağı önünde tören düzenlendi. Törene Kars İl Milli Eğitim Müdürü Vasıf Munis, birim müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Törende İl Milli Eğitim Müdürü Vasıf Munis tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla program sona erdi.

Kentte yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilerin ve öğretmenlerin yeniden ders başı yapmasıyla okullarda hareketlilik de başladı. Kars genelinde 625 okulda eğitim faaliyetleri sürdürülürken, 3 bin 603 derslikte binlerce öğrenci yeni eğitim döneminde bilgi ve becerilerini geliştirmek için sınıflardaki yerini aldı.

2026-2027 eğitim-öğretim yılında Kars'ta 56 bin 863 öğrenci ile 4 bin 89 öğretmen eğitim sürecinde görev alacak. Öğrencilerin çağın gereklerine uygun şekilde yetiştirilmesi, akademik başarılarının artırılması ve sosyal-kültürel alanlarda kendilerini geliştirmeleri amacıyla yeni dönemde eğitim faaliyetleri devam edecek.

Atatürk Anıtı'na sunulan çelenkle başlayan yeni eğitim-öğretim yılı kapsamında Kars'ta öğrenciler, öğretmenler ve eğitim camiası için yoğun bir çalışma dönemi de başlamış oldu.

Kars İl Milli Eğitim Müdürü Vasıf Munis'in öncülüğünde gerçekleştirilen çelenk sunma töreniyle birlikte kentte 2026-2027 eğitim-öğretim yılının ilk günü resmen başlamış oldu.