Kars'ta YKS Heyecanı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kars'ta YKS Heyecanı

Kars\'ta YKS Heyecanı
20.06.2026 10:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta YKS için binlerce aday sınav merkezlerine akın ederken aileler dualarla bekledi.

Kars'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı sabahın erken saatlerinden itibaren yaşandı. Üniversite hayali kuran binlerce aday sınav merkezlerine akın ederken, aileler de okul bahçeleri ve çevresinde çocukları için heyecanla bekliyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) için adaylar sınav saatinden önce okullara gelerek, gerekli kontrollerin ardından salonlara alındı. Kimlik ve sınav giriş belgesi kontrollerinin yapıldığı okullarda güvenlik önlemleri üst seviyede tutuldu.

Kars'ta çocuklarını sınava getiren veliler ise okul önlerinde dualarla beklemeye başladı. Aileler, aylarca süren hazırlık sürecinin ardından öğrencilerin emeklerinin karşılığını almasını temenni ettiklerini ifade ettiler.

Kars'ta 8 binin üzerinde öğrencinin sınava gireceğini belirten Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu ise, "Sınava giren bütün öğrenci kardeşlerime başarılar diliyorum. Tabii bizde 8 bin 600 öğrenci sınava giriyor. Bin 300 görevlimiz var. 600'ü aşan sınav salonumuz var" dedi.

Çocuğunun ilk kez sınava girdiğini belirten Adem Alp, sınava giren tüm öğrencilere başarılar diledi.

Üniversite hayallerine bir adım daha yaklaşmak isteyen gençler, YKS maratonunun diğer oturumlarında da başarı elde etmek için mücadelelerini sürdürecek. - KARS

Kaynak: İHA

Kafkas Üniversitesi, Eğitim, Yaşam, Kars, YKS, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Kars'ta YKS Heyecanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
YKS soru kitapçıkları yüksek güvenlikle sınav merkezlerine gönderildi YKS soru kitapçıkları yüksek güvenlikle sınav merkezlerine gönderildi
Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal’dan ilk sözler: Kafama sıkacaklardı Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal'dan ilk sözler: Kafama sıkacaklardı
Acun Ilıcalı’nın kolundaki saatin fiyatı dudak uçuklattı Acun Ilıcalı'nın kolundaki saatin fiyatı dudak uçuklattı
Taraftarın sevgilisi müjdeyi verdi Icardi Galatasaray’da kalıyor Taraftarın sevgilisi müjdeyi verdi! Icardi Galatasaray'da kalıyor
4 İsrail askeri öldü, İsrailli bakan “Lübnan Yanmalı“ dedi 4 İsrail askeri öldü, İsrailli bakan "Lübnan Yanmalı" dedi
Türk Boğazları’ndan geçiş ücreti 1 Temmuz’da 6,70 dolar olacak Türk Boğazları'ndan geçiş ücreti 1 Temmuz'da 6,70 dolar olacak

10:34
Özgür Özel cephesinden çok konuşulacak Mansur Yavaş iddiası: 1 ay sonrayı bekleyin
Özgür Özel cephesinden çok konuşulacak Mansur Yavaş iddiası: 1 ay sonrayı bekleyin
10:31
Belediye başkanının 13 milyonluk makam aracı savunması pes dedirtti: G.tü b.klu bir arabayı çok gördüler
Belediye başkanının 13 milyonluk makam aracı savunması pes dedirtti: G.tü b.klu bir arabayı çok gördüler
10:31
Elenince yeniden gündem oldu Herkes İrfan Can’ın sözlerini konuşuyor
Elenince yeniden gündem oldu! Herkes İrfan Can'ın sözlerini konuşuyor
09:55
Milyonlarca memur ve emekliyi yıkan haber
Milyonlarca memur ve emekliyi yıkan haber
09:40
Canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu’nu çileden çıkaran soru
Canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nu çileden çıkaran soru
09:18
Hacıosmanoğlu’nun aylar önceki sözleri yeniden gündemde
Hacıosmanoğlu'nun aylar önceki sözleri yeniden gündemde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2026 10:50:07. #7.13#
SON DAKİKA: Kars'ta YKS Heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.