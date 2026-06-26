Kastamonu\'da 52 bin öğrenci karne aldı

Kastamonu'da il genelinde 52 bin 407 öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi.

2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla Kastamonu genelinde 52 bin 407 öğrenci karne aldı. Ceritoğlu İlkokulu ve Ortaokulu'nda düzenlenen karne törenine katılan Vali Meftun Dallı da öğrencilerin heyecanına ortak oldu. İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, okulu yaptıran hayırseverlerden Ahmet Ceritoğlu, Okul Müdürü Hüseyin Ergün, öğretmenler, velilerin hazır bulunduğu törende 237 öğrenci karnelerini aldı.

Törende konuşan Vali Meftun Dallı, Kastamonu'da 2025-2026 eğitim öğretim yılının sorunsuz ve başarılı bir şekilde tamamlandığını belirterek, eğitimin yalnızca bilgi aktarmaktan ibaret olmadığını ve öğretmen, öğrenci, aile ve okul arasındaki saygı ilişkisinin eğitimin temelini oluşturduğunu söyledi. Öğretmene duyulan saygının azaldığını düşündüğünü söyleyen Vali Dallı, "Öğrenci, öğretmenine saygı duymazsa eğitim dediğimiz süreç ne sağlıklı şekilde yürüyebilir ne de amacına ulaşabilir. Bu konuyu her fırsatta dile getiriyorum. Maalesef bugün öğretmene duyulan saygının bir miktar erozyona uğradığını düşünüyorum. Bu saygıyı yeniden tesis edemez, öğretmen ile öğrenci arasındaki bağı güçlendiremezsek ülke olarak daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalabiliriz. Yaşadığımız birçok problemin temelinde de bunun önemli bir payı olduğuna inanıyorum" dedi.

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş ise Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda öğrencilerin çok yönlü gelişimini esas alan bir eğitim anlayışıyla başarılı bir yılı geride bıraktıklarını ifade ederek, "Kastamonu'da yıl boyunca öğrencilerimizin yalnızca akademik başarılarını değil; sosyal, kültürel, sanatsal, sportif, bilimsel ve teknolojik alanlardaki gelişimlerini de desteklemeye gayret ettik. Elde ettiğimiz bu başarılar, öğretmenlerimizin özverisi, öğrencilerimizin gayreti ve velilerimizin desteği sayesinde mümkün oldu" diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğrencilere karneleri dağıtıldı. - KASTAMONU