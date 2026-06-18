Kastamonu'da Geleneksel Oyun Şenliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kastamonu'da Geleneksel Oyun Şenliği

18.06.2026 11:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği'nde öğrenci, öğretmen ve veliler birlikte oynayarak eğlendi; etkinlik, ekran bağımlılığı ve obeziteyle mücadelede önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Kastamonu'da düzenlenen şenlikte, çocukluklar, öğretmenler ve veliler birlikte doyasıya eğlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ekran bağımlılığı ve obezite gibi sorunlarla mücadele etmenin en etkili yollarından biri olarak görülen geleneksel oyunlar, Kastamonu'da öğretmenleri, velileri ve çocukları buluşturdu. Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bu yıl üçüncü kez düzenlenen "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği", Hasan Doğan Spor Tesislerinde gerçekleştirildi. Şenlikte, öğretmenler, veliler ve öğrenciler birlikte, "çatlak patlak", "istop", "çömlek", "gölge kovalamaca", "köşe kapmaca", "mendil kapmaca" gibi geleneksel oyunlar oynadı. Şenliğe 600'den fazla öğrenci katıldı.

Şehit Erkan Kendirci İlkokulu öğrencilerinin halk oyunları gösterisiyle başlayan şenliğin açılış kurdelesini Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Milli Eğitim Müdürü yardımcıları Yaşar Dolapçı ve Cemalettin Çınar kesti.

Şenlikte konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Gümüş, tüm okul bahçelerini rengarenk hale getirdiklerini ve çocuk oyunlarıyla donattıklarını belirterek, "Çocuklarımızın hem akademik anlamda, hem zihinsel, hem fiziksel, hem ruhsal anlamda gelişmeleri için oyun önemli bir yer tutmakta. Tabii ki oyunla beraber çocuklarımız iletişim kurmayı, empati kurma becerisinde ayrıca elde etmiş oluyorlar. Oyuna sadece basit hareketler olarak bakmamamız lazım. Bir çocuğun gelişiminde çok önemli yer tuttuğunu hepimiz farkındayız. Çünkü oyun içerisinde çocuk yardımlaşmayı öğreniyor, birbirleriyle olan duygudaşlığını öğrenmiş oluyor ve bu şekilde de güçlü bir iletişim kazanıyor. Bu iletişim de dışarıda, sosyal hayatta ve okul içerisinde de devam ediyor. Bu iletişimin güçlenmesiyle beraber öğrencilerimiz de karşılaştıkları ve karşılaşabilecekleri sorunları daha hızlı çözme becerisine sahip oluyorlar. Tabii oyun gelişimin önemli bir parçası olarak karşımıza çıkıyor. Biz de bunun farkında olarak 3 yıldır çocuklarımıza farklı okullarımızdan öğrencilerimizi belirli aranda oluşturulmuş, kurgulanmış oyunlarla, geleneksel oyunlarımızla buluşturuyoruz" dedi.

Çocuk oyunları şenliğine katılan Zehra Amini ise eğlenmek için şenliğe katıldığını ifade ederek, "Burada çok eğleniyoruz. Kutu kutu pense ve ip atlama oynadım. Daha farklı oyunlar da oynayacağım. Bu oyunları mahallemde arkadaşlarımla birlikte de oynuyorum" diye konuştu.

Çocuk oyunları şenliğinde çok eğlendiğini söyleyen Rahem Al-Mohammed de, "Kutu kutu pense ve ip atlama oyununu oynadım. Mahallemde arkadaşlarımla bu oyunları da oynuyorum" şeklinde konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Kastamonu, Etkinlik, Kültür, Eğitim, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Kastamonu'da Geleneksel Oyun Şenliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuşadası’nda Caretta Caretta Kaldırım Taşından Kurtarıldı Kuşadası'nda Caretta Caretta Kaldırım Taşından Kurtarıldı
Eduardo Bolsonaro’ya 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezası Onandı Eduardo Bolsonaro'ya 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezası Onandı
Milyonlarca araç sahibini tedirgin eden iddia yalanlandı Milyonlarca araç sahibini tedirgin eden iddia yalanlandı
Trump: ABD’nin İran’a 300 milyar dolar yatırım yapacağı doğru değil Trump: ABD'nin İran'a 300 milyar dolar yatırım yapacağı doğru değil
Beşiktaş’ın Avrupa Ligi’ndeki rakibi belli oldu Milli yıldız kadroda Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu! Milli yıldız kadroda
Ünlü oyuncu Ece İrtem son yolculuğuna uğurladı Ünlü oyuncu Ece İrtem son yolculuğuna uğurladı

11:22
Evli kadınla basıldığı iddia edilmişti İşte o vali yardımcısının atandığı ilimiz
Evli kadınla basıldığı iddia edilmişti! İşte o vali yardımcısının atandığı ilimiz
11:17
Fenerbahçe’den son dakika teknik direktör açıklaması
Fenerbahçe'den son dakika teknik direktör açıklaması
11:07
AK Parti kaynakları en düşük emekli maaşı için rakam verdi
AK Parti kaynakları en düşük emekli maaşı için rakam verdi
11:02
CHP’de ihraç sırası belediye başkanlarına mı geldi Kapsamlı inceleme başlıyor
CHP'de ihraç sırası belediye başkanlarına mı geldi? Kapsamlı inceleme başlıyor
10:54
Yanlış bacak ameliyatı: 2 yıl sonra adli tıp raporuyla kanıtlandı
Yanlış bacak ameliyatı: 2 yıl sonra adli tıp raporuyla kanıtlandı
09:50
Pezeşkiyan’ın fotoğrafında dikkat çeken detay Belgede Trump’ın imzası da yer aldı
Pezeşkiyan'ın fotoğrafında dikkat çeken detay! Belgede Trump'ın imzası da yer aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2026 11:57:01. #7.13#
SON DAKİKA: Kastamonu'da Geleneksel Oyun Şenliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.