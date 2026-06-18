Kastamonu'da Geleneksel Oyun Şenliği

Kastamonu'da düzenlenen şenlikte, çocukluklar, öğretmenler ve veliler birlikte doyasıya eğlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ekran bağımlılığı ve obezite gibi sorunlarla mücadele etmenin en etkili yollarından biri olarak görülen geleneksel oyunlar, Kastamonu'da öğretmenleri, velileri ve çocukları buluşturdu. Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bu yıl üçüncü kez düzenlenen "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği", Hasan Doğan Spor Tesislerinde gerçekleştirildi. Şenlikte, öğretmenler, veliler ve öğrenciler birlikte, "çatlak patlak", "istop", "çömlek", "gölge kovalamaca", "köşe kapmaca", "mendil kapmaca" gibi geleneksel oyunlar oynadı. Şenliğe 600'den fazla öğrenci katıldı.

Şehit Erkan Kendirci İlkokulu öğrencilerinin halk oyunları gösterisiyle başlayan şenliğin açılış kurdelesini Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Milli Eğitim Müdürü yardımcıları Yaşar Dolapçı ve Cemalettin Çınar kesti.

Şenlikte konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Gümüş, tüm okul bahçelerini rengarenk hale getirdiklerini ve çocuk oyunlarıyla donattıklarını belirterek, "Çocuklarımızın hem akademik anlamda, hem zihinsel, hem fiziksel, hem ruhsal anlamda gelişmeleri için oyun önemli bir yer tutmakta. Tabii ki oyunla beraber çocuklarımız iletişim kurmayı, empati kurma becerisinde ayrıca elde etmiş oluyorlar. Oyuna sadece basit hareketler olarak bakmamamız lazım. Bir çocuğun gelişiminde çok önemli yer tuttuğunu hepimiz farkındayız. Çünkü oyun içerisinde çocuk yardımlaşmayı öğreniyor, birbirleriyle olan duygudaşlığını öğrenmiş oluyor ve bu şekilde de güçlü bir iletişim kazanıyor. Bu iletişim de dışarıda, sosyal hayatta ve okul içerisinde de devam ediyor. Bu iletişimin güçlenmesiyle beraber öğrencilerimiz de karşılaştıkları ve karşılaşabilecekleri sorunları daha hızlı çözme becerisine sahip oluyorlar. Tabii oyun gelişimin önemli bir parçası olarak karşımıza çıkıyor. Biz de bunun farkında olarak 3 yıldır çocuklarımıza farklı okullarımızdan öğrencilerimizi belirli aranda oluşturulmuş, kurgulanmış oyunlarla, geleneksel oyunlarımızla buluşturuyoruz" dedi.

Çocuk oyunları şenliğine katılan Zehra Amini ise eğlenmek için şenliğe katıldığını ifade ederek, "Burada çok eğleniyoruz. Kutu kutu pense ve ip atlama oynadım. Daha farklı oyunlar da oynayacağım. Bu oyunları mahallemde arkadaşlarımla birlikte de oynuyorum" diye konuştu.

Çocuk oyunları şenliğinde çok eğlendiğini söyleyen Rahem Al-Mohammed de, "Kutu kutu pense ve ip atlama oyununu oynadım. Mahallemde arkadaşlarımla bu oyunları da oynuyorum" şeklinde konuştu. - KASTAMONU