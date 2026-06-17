Kastamonu\'da Mesleki Eğitim Şenliği Coşkusu

Kastamonu'da mesleki eğitim alan lise öğrencileri tarafından yıl boyunca yapılan ürünlerin görücüye çıktığı sergi büyük ilgi gördü.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi ile Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında, Kastamonu'da düzenlenen 2026 Yılı Mesleki ve Teknik Eğitim Şenliği, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ve Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Mesleki Eğitim Atölyeleri ile İstihdam Yolculuğu" projesi kapsamında öğrencilerin yaptığı ürünlerin sergilendiği şenliğe, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammed Bilal Macit, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Salih Kaygusuz, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Şenlik, öğrenciler tarafından sergilenen halk oyunları gösterisiyle başladı. Bakan Yardımcısı Macit, Genel Müdür Kaygusuz ve Milli Eğitim Müdürü Gümüş, beraberindeki heyet daha sonra stantları ziyaret ederek, mesleki ve teknik eğitim veren okullarda hazırlanan çalışmaları inceledi. Öğrencilerin farklı alanlarda ortaya koyduğu üretim, tasarım ve uygulama örnekleri katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Şenliğe katılan Kastamonu Taş Mektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nnde Mobilya Teknisyeni Hüseyin Tatar, "Ürünlerimizi tanıtıyoruz. Mobilya bölümünde ahşap oyuncaklar yapıyoruz. Üç yıl önce yaptığımız 150 bin oyuncağı Bakanlığımıza satmıştık. 23 çeşit oyuncağımız var, bunların 5 tanesinin üretim bant sistemi kuruludur. Anaokulundaki çocuklara hitap ediyor. 20 anaokulu öğretmenimizin projesi sonrası oyuncaklarımız üretildi" dedi.

10 Aralık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarımı Bölümü öğrencisi Şevval Candan da, "Ben çoğu meslek lisesini bilmiyordum. Hepsini burada görmüş oldum. Herkes bizim okulumuzu ve bölümümüzü tanımış oldu. Bence çok güzel bir etkinlik oldu. Vatandaşların da ürünlerimizi incelemesi, stantları gezmesi güzel oldu. Elbisemin beyaz kısımları Daday'ın el dokumasıdır. Bu kumaşların hepsi Kastamonu yöresine aittir. Eskiden bu elbiseyi Kastamonuluların yöresel gelinliği olarak giyiliyor. Özel bir tasarımdır. Çok güzel gelinlik" diye konuştu.

Taşköprü Sevim Tokatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarımı Bölümü öğrencisi Alev İnce, tasarladıkları tişörtleri tanıttıklarını kaydederek, "Hiçbir şekilde yapay zeka kullanmadık. Kendimiz dijital ortamlarda, uygulamalar üzerinden tasarladık. Her biri tektir, çünkü kendimiz tasarladık. Birkaç fotoğrafı üst üste koyarak yaptık. Tişörtlerin kendisini de bizler diktik" şeklinde konuştu.

Taşköprü Mustafa Sıtkı Erkek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Orhan Ozin ise, "6 farklı alanda 45 bin dönümlük bir arazide öğrencilerimize mesleki eğitim veriyoruz. Burada da yaptığımız ürünleri sergiliyoruz. Okulumuz, diğer okullardan farklı olarak tarım meslek lisesi alanı açtı. Sergi alanımızda değişik ürünlerimiz mevcut, mobilya, metal, makine, bilişim ve diğer alanlardaki ürünlerimizi sergiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kastamonu Taş Mektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Haydar Yılmaz Türk atık malzemelerden yaptıkları ürünleri sergilediklerini ifade etti. Açılan stantları ziyaret eden Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu öğrencisi Ela Ceylin Odabaş ise çok ilginç ürünleri görme fırsatı bulduklarını dile getirdi. - KASTAMONU