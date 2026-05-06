Kastamonu'da STEM Proje Sergisi Büyük İlgi Gördü - Son Dakika
Kastamonu'da STEM Proje Sergisi Büyük İlgi Gördü

06.05.2026 00:46
Kastamonu'da ilkokul ve ortaokul öğrencileri, geliştirdikleri projelerle sergide ilgi topladı.

Kastamonu'da ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin ilginç fikirleriyle hayatı kolaylaştırmak amacıyla geliştirdikleri projelerin görücüye çıktığı sergi büyük ilgi gördü.

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü STEM Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen "STEM Proje" sergisi, Kastamonu Anaokulu-İsfendiyarbey İlkokulu bahçesinde açıldı. İl genelinden 22 okulda hazırlanan toplam 45 projenin hazırladığı sergide, 47 öğrenci öğretmenleri rehberliğinde hazırladıkları projeleri tanıttı. Teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında hazırlanan projeler, katılımcılar tarafından ilgiyle incelendi. Sergiye katılan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, açılan stantlardaki öğrencileri ziyaret ederek projeleri hakkında bilgi aldı. Sergide, anaokulu öğrencilerinin folklar gösterisi ve geri dönüşüm malzemelerinden yapılan elbiselerin yer aldığı defile büyük ilgi gördü.

Sergi açılışında konuşan Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Gümüş, "STEM çalışmaları, öğrencilerimizin disiplinler arası bakış açısı kazanmasına ve öğrendiklerini günlük hayatla ilişkilendirmesine katkı sunmaktadır. Bugünde bu projeyi gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Okullarımızda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda sadece akademik odaklı değil, akademik bilginin yanında becerilerini de çocuklarımızın geliştirebilecekleri eğitim süreçlerini devam ettiriyoruz. Bugünde öğrencilerimizin içerisinde bulunduğumuz çağın gerekliliklerini anlatabilecekleri bu çağa uygun üretim ve gelişim sağlayabilecekleri ürünlerinde portatiflerini burada görmüş oluyoruz. Bizler öğrencilerimizin anaokullarından itibaren, ilkokuldan itibaren teknoloji ile hemhal olmaları aynı zamanda bu fikirleri de ete kemiğe büründürerek ürüne dönüştürmelerini teşvik ediyoruz. Bugün de burada birçok projeyi hep beraber görmüş olduk" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

