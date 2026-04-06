Kastamonu Mustafa Kaya Anadolu Lisesi, Koro Yarışmasında Birinci Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kastamonu Mustafa Kaya Anadolu Lisesi, Koro Yarışmasında Birinci Oldu

Kastamonu Mustafa Kaya Anadolu Lisesi, Koro Yarışmasında Birinci Oldu
06.04.2026 09:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da gerçekleştirilen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kahramanlık Türkü ve Ezgileri Koro Yarışması"nın bölge finainde Kastamonu Mustafa Kaya Anadolu Lisesi öğrencileri 1. oldu.

Kastamonu'da gerçekleştirilen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kahramanlık Türkü ve Ezgileri Koro Yarışması"nın bölge finainde Kastamonu Mustafa Kaya Anadolu Lisesi öğrencileri 1. oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kahramanlık Türkü ve Ezgileri Koro Yarışması" bölge finali, Kastamonu'da gerçekleşti. Kağan Talip Tığlı Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen finale Ordu, Amasya, Çorum, Çankırı, Karabük ve Kastamonu'dan okullar katıldı. Kastamonu'yu temsil eden tek okul olan Kastamonu Mustafa Kaya Anadolu Lisesi, 1. oldu.

Yarışanın ardından değerlendirmelerde bulunan Mustafa Kaya Anadolu Lisesi korosu müzik öğretmeni Kerim Kılçık, "Bu yarışma kahramanlık türküleri üzerine kurulu olduğu için öğrencilerimiz sadece müzik çalışmadı; aynı zamanda geçmişimizi, şehitlerimizi ve millet olarak yaşadığımız zorlukları da daha derinden hissetti. Bölgede 12 il arasından ilimize yarışmaya gelen 6 güçlü okul ile yarıştık. Bu okulların büyük bir kısmı güzel sanatlar liseleri, imam hatip liselerinin musiki bölümleri ve fen liseleriydi. Böylesine donanımlı ve iddialı okullar arasında elde ettiğimiz başarı, öğrencilerimizin emeğinin ve inancının en somut göstergesidir. Bu süreç onların vatan sevgisini ve milli birlik duygusunu daha güçlü şekilde hissetmelerine vesile oldu. Bu kazanım bizim için en az elde edilen derece kadar kıymetli" ifadelerini kullandı.

28 Nisan'da Bursa'da düzenlenecek Türkiye finalinde Kastamonu'yu temsil edecek Mustafa Kaya Anadolu Lisesi öğrencileri, çalışmalarına başladı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Anadolu Lisesi, Mustafa Kaya, Demokrasi, 15 Temmuz, Kastamonu, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Kastamonu Mustafa Kaya Anadolu Lisesi, Koro Yarışmasında Birinci Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 11:17:01. #.0.5#
SON DAKİKA: Kastamonu Mustafa Kaya Anadolu Lisesi, Koro Yarışmasında Birinci Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.