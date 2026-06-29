Kastamonu Üniversitesi, Ar-Ge Yarışmasında Yedi Ödül Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kastamonu Üniversitesi, Ar-Ge Yarışmasında Yedi Ödül Kazandı

29.06.2026 13:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu Üniversitesi, 4. Ulaşan ve Erişen Türkiye 2053 Yarışması'nda en çok ödül alan ikinci üniversite oldu.

Kastamonu Üniversitesi, UDHAM tarafından düzenlenen 4. Ulaşan ve Erişen Türkiye 2053 Üniversiteler Arası Ar-Ge Fikir Yarışması'nda yedi ödül kazanarak en fazla ödül alan ikinci üniversite oldu.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığı (UDHAM) tarafından lkarayolu, demiryolu, denizcilik, haberleşme ile havacılık-uzay kategorilerinde düzenlenen 4. Ulaşan ve Erişen Türkiye 2053 Üniversiteler Arası Ar-Ge Fikir Yarışması'nda Türkiye genelindeki 87 üniversiteden 816 öğrenci, toplam 575 proje ile katıldı. Gençlerin araştırma-geliştirme faaliyetlerine yönlendirilmesi ve ulaştırma sektörünün geleceğine katkı sunacak yenilikçi fikirlerin desteklenmesi amacıyla gerçekleştirilen organizasyonda Kastamonu Üniversitesi, kazandığı yedi ödülle öne çıkan üniversiteler arasında yer aldı.

Yarışmada, Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri Nurdan Pehlivan ve Zeynep Börekci, hazırladıkları "Raylı Sistemlerde Çift Duyusal Engelliler İçin Güvenli ve Doğrulanabilir BLE Tabanlı Dokunsal Uyarı Sistemi" başlıklı proje ile demiryolu kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi Muhammed Sakallı ise Araştırma Görevlisi İhsan Türkel danışmanlığında hazırladığı "Yaşayan Yol 2053: Kendini Onarabilen Beton Teknolojisi ile Sürdürülebilir Ulaşım Altyapısı" projesiyle karayolu kategorisinde mansiyon ödülü aldı.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü öğrencisi Selçuk Çelik, Prof. Dr. Erol Tekin danışmanlığında hazırladığı "Havacılıkta Yeşil Tedarik Zinciri: SAF" başlıklı proje ile havacılık-uzay kategorisinde mansiyon ödülü kazandı. Aynı bölüm öğrencilerinden Şükrannaz Pekşen, Dr. Öğr. Üyesi Nazlıcan Dindarik danışmanlığında geliştirdiği "Su Altı Otonom Stoklama ve Pasif Soğutma Sistemi" projesiyle denizcilik kategorisinde mansiyon ödülüne layık görülürken, Muhammet Emin Çalışkan ise yine Dr. Öğr. Üyesi Nazlıcan Dindarik danışmanlığında hazırladığı "Güçlendirilmiş Raylar Üzerinde Lojistik: Demiryolunda Güçlü ve Öncü Türkiye" projesiyle demiryolu kategorisinde mansiyon ödülü aldı. Sivil Havacılık Yüksekokulu Havacılık Yönetimi Bölümü öğrencileri İsmail Ünal, Hasan Kurt ve Enes Aydın da Dr. Öğr. Üyesi Şafak Aktemur danışmanlığında hazırladıkları "Türkiye'nin Yeni Nesil Manyetik Lojistik Koridoru" başlıklı proje ile karayolu kategorisinde mansiyon ödülü kazandı. Aynı yüksekokul öğrencileri Reyhan Uçar ve Sıla Şimşek ise Dr. Öğr. Üyesi Öztürk Özdemir Kanat danışmanlığında geliştirdikleri "Afet Bölgeleri İçin Otonom Drone Ulaşım Ağı ve Mikro Havalimanı Ağı" projesiyle haberleşme kategorisinde mansiyon ödülüne layık görüldü.

Tüm kategorilerde ödül kazanma başarısı gösteren Kastamonu Üniversitesi, toplam yedi ödülle Gazi Üniversitesinin ardından yarışmada en fazla ödül alan ikinci üniversite olarak sıralamada üst basamaklarda yer aldı.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, öğrencilerin elde ettiği başarının üniversite adına memnuniyet verici olduğunu belirterek, yarışmada dereceye giren öğrencileri ve danışman akademisyenleri tebrik etti. Öğrencilerin araştırma, yenilikçi fikir geliştirme ve proje üretme süreçlerini desteklemeyi sürdüreceklerini ifade eden Topal, gençlerin araştırma ve geliştirme çalışmalarını teşvik eden organizasyonu düzenleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığına katkılarından dolayı teşekkür etti. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Denizcilik, Teknoloji, Havacılık, Türkiye, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Kastamonu Üniversitesi, Ar-Ge Yarışmasında Yedi Ödül Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güneşe çıkamayan sürücü adayı direksiyon sınavına akşam girecek Güneşe çıkamayan sürücü adayı direksiyon sınavına akşam girecek
İran: Hürmüz Boğazı 30 gün boyunca tam kontrolümüzde İran: Hürmüz Boğazı 30 gün boyunca tam kontrolümüzde
DEM Partili Tuncer Bakırhan’dan Kadir İnanır’a veda: Özlem duyduğu barışı getireceğiz DEM Partili Tuncer Bakırhan'dan Kadir İnanır'a veda: Özlem duyduğu barışı getireceğiz
Özkan Yalım’dan ek ifade: Özgür Özel’in evinin bahçe duvarına bıraktım Özkan Yalım'dan ek ifade: Özgür Özel'in evinin bahçe duvarına bıraktım
Fenerbahçe Başkanvekili Barış Göktürk’ten Yüksel Yıldırım’a sert sözler Fenerbahçe Başkanvekili Barış Göktürk'ten Yüksel Yıldırım'a sert sözler
Balıkesir’de 4 büyüklüğünde deprem Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem

12:52
Patronu içkisine ilaç attı, eşi ilişkiyi kaydetti Mesajlar inanılmaz
Patronu içkisine ilaç attı, eşi ilişkiyi kaydetti! Mesajlar inanılmaz
11:44
Suudi Arabistan’da 40 yıldır mahsur Türkiye’ye döneceği günü bekliyor
Suudi Arabistan'da 40 yıldır mahsur! Türkiye'ye döneceği günü bekliyor
11:19
Ankara’da NATO Zirvesi teyakkuzu Memurlara 6 gün izin verildi, ekipler sahaya indi
Ankara'da NATO Zirvesi teyakkuzu! Memurlara 6 gün izin verildi, ekipler sahaya indi
11:16
Azerbaycan’dan İsrail’e sözde “Ermeni soykırımı“ tepkisi
Azerbaycan'dan İsrail'e sözde "Ermeni soykırımı" tepkisi
11:00
Tamar Tanrıyar gözaltına alındı
Tamar Tanrıyar gözaltına alındı
10:35
İşkence gibi eğlence Şalvar giydirilip, boynuna çan takıldı, fırçayla yıkandı
İşkence gibi eğlence! Şalvar giydirilip, boynuna çan takıldı, fırçayla yıkandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2026 13:18:26. #.0.4#
SON DAKİKA: Kastamonu Üniversitesi, Ar-Ge Yarışmasında Yedi Ödül Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.