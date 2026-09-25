Kastamonu Üniversitesi GreenMetric 2026'da dünyada 351'inci, Türkiye'de 35'inci oldu - Son Dakika
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Kastamonu Üniversitesi GreenMetric 2026'da dünyada 351'inci, Türkiye'de 35'inci oldu

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Kastamonu Üniversitesi, UI GreenMetric 2026 Dünya Üniversite Sıralaması'nda dünyada 351'inci, Türkiye'de 35'inci oldu. Atık Yönetimi kategorisinde bin 700 puanla tam puan alan üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, bunun çalışmaların göstergesi olduğunu vurguladı.

Kastamonu Üniversitesi, UI GreenMetric 2026 Dünya Üniversite Sıralaması'nda 2 bin 16 üniversite arasında 351'inci olurken, Türkiye'de ise 152 üniversite arasında 35'inci sırada yer aldı.

Kastamonu Üniversitesi, üniversitelerin çevre ve sürdürülebilirlik çalışmalarının değerlendirildiği UI GreenMetric Dünya Üniversite Sıralaması 2026 sonuçlarında dünya genelinde 351'inci, Türkiye'de ise 35'inci sırada yer aldı. 110 ülkeden 2 bin 16 yükseköğretim kurumunun değerlendirildiği sıralamada toplam 7 bin 622,5 puan alan üniversite, Atık Yönetimi kategorisinde bin 700 puanla tam puan elde etti. Üniversite, 2025 yılında aynı kategoride dünya genelinde 27'nci, Türkiye'de ise 3'üncü sırada yer almıştı.

Endonezya Üniversitesi (Universitas Indonesia) tarafından hazırlanan UI GreenMetric Dünya Üniversite Sıralaması, üniversitelerin çevre ve sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını uluslararası ölçekte değerlendiren bir sıralama olarak uygulanıyor. Değerlendirmede yapı ve altyapı, enerji ve iklim değişikliği, atık, su, ulaşım, eğitim ile yönetim ve dijitalleşme olmak üzere 7 kriter dikkate alınıyor.

UI GreenMetric Dünya Üniversite Sıralaması'na katılan yükseköğretim kurumu sayısı 2024 yılında 95 ülkeden bin 477, 2025 yılında 105 ülkeden bin 745 ve 2026 yılında 110 ülkeden 2 bin 16 olarak gerçekleşti. Kastamonu Üniversitesi, atık kategorisindeki bin 700 puanın yanı sıra, yapı ve altyapı kategorisinde bin enerji ve iklim değişikliği kategorisinde bin 260, su kategorisinde 825, ulaşım kategorisinde bin 62,5, eğitim kategorisinde 875 ve yönetişim ve dijitalleşme kategorisinde 900 puan aldı.

Ormancılık ve Tabiat Turizmi alanında ihtisaslaşan Kastamonu Üniversitesinde atıkların azaltılması, geri dönüşüm ve sürdürülebilir atık yönetimine yönelik çalışmaların çevre ve sürdürülebilirlik faaliyetleri kapsamında sürdürüldüğü belirtildi.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, çevre ve sürdürülebilirlik çalışmalarının üniversitenin kurumsal öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, ağaçlandırma faaliyetleri, yeşil alanların korunması, enerji ve su tasarrufu ile atıkların azaltılması ve geri dönüşüm uygulamalarına önem verdiklerini söyledi. Çalışmaların akademik ve idari personel ile öğrencilerin katkılarıyla sürdürüldüğünü, çevre bilincinin üniversite genelinde yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini kaydetti. Altyapı yatırımları, bilimsel araştırmalar ve sosyal sorumluluk faaliyetleriyle sürdürülebilirlik çalışmalarını desteklemeye devam ettiklerini belirten Topal, Atık kategorisinde elde edilen tam puanın üniversitenin bu alandaki çalışmalarının bir göstergesi olduğunu vurgulayarak sürdürülebilir kampüs hedefleri doğrultusunda faaliyetlerin devam edeceğini söyledi.

Kaynak: İHA
Ahmet Hamdi TopalTürkiyeEğitimDünyaÇevreYaşamSon Dakika

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