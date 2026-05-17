Kastamonu Üniversitesi'nde Mülakat Simülasyonu
Kastamonu Üniversitesi'nde Mülakat Simülasyonu

Kastamonu Üniversitesi\'nde Mülakat Simülasyonu
17.05.2026 17:29
Sivil Havacılık Yüksekokulu öğrencileri, mülakat simülasyonları ile iş hayatına hazırlanıyor.

Kastamonu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu öğrencileri, mülakat simülasyonunda deneyim kazandı.

Kastamonu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Havacılık Yönetimi Bölümü bünyesinde Prof. Dr. Engin Kanbur sorumluluğunda yürütülen İnsan Kaynakları Yönetimi dersi kapsamında mülakat simülasyonları gerçekleştirildi. Havacılık öğrencilerinin gerçek işe alım deneyimleri yaşadıkları mülakatlar, alan uzmanları tarafından gerçekleştirildi. Mülakat simülasyonlarına Prof. Dr. Aysun Kanbur, Dr. Öğretim Üyesi Şafak Aktemur, Dr. Abdülsamet Uzun, Ali Tiryaki, Duygu Gülsüm Altıkulaç ve Seval Çiçek uzman olarak katılım sağladı.

120 öğrencinin mülakat deneyimi yaşadığı simülasyonlar, büyük heyecana yol açtı. Lisans öğrencileri mezun olduktan sonra iş başvurularında edindikleri bu deneyimi kullanma şansına sahip oldular.

Prof. Dr. Engin Kanbur, "Öğrencilerimizin iş hayatına yönelik her türlü ihtiyacını karşılamak, onları iş hayatına hazırlamak ve kariyer yollarını açmak için tüm imkanlarımızı kullanıyoruz. Diğer derslerimizde de teorik eğitimin yanında farklı öğretim yöntemlerinden de yararlanıyoruz. Amacımız mezun olan öğrencilerimizi iş hayatına tam olarak hazırlayabilmek. Bunun için de değişen ve gelişen sektör ihtiyaçlarını yakından takip edip, paydaşlarımızla sıkı iletişim içerisindeyiz" şeklinde konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Havacılık, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

