Kavak'ta Manevi Dayanışma Etkinliği - Son Dakika
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Kavak'ta Manevi Dayanışma Etkinliği

Kavak\'ta Manevi Dayanışma Etkinliği
20.06.2026 21:42
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Kavak'ta '1 Dakikada 1 Hatim, 1 Dakikada 1 Meal' etkinliği birlik ve dayanışma duygularını güçlendirdi.

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Kavak ilçesinde gerçekleştirilen "1 Dakikada 1 Hatim, 1 Dakikada 1 Meal" etkinliği, eğitim camiasını, kamu kurumlarını, sivil toplum temsilcilerini ve vatandaşları aynı manevi atmosferde buluşturdu. Yoğun katılımla gerçekleştirilen program, birlik, beraberlik ve toplumsal dayanışma duygularının güçlenmesine katkı sağladı.

Etkinlik kapsamında Kavak ilçesindeki tüm liseler programa katıldı. Organizasyon çerçevesinde öğrencilere Kur'an-ı Kerim'den iki sayfalık metin ile bu ayetlerin mealleri dağıtılırken, veliler, öğretmenler ve programa katılan davetlilere de Kur'an-ı Kerim sayfaları verildi. Katılımcıların eş zamanlı olarak okuma gerçekleştirmesiyle hatim programı tamamlanırken, program sonunda yapılan dualarla birlik, beraberlik ve manevi dayanışma vurgusu ön plana çıkarıldı.

Programa, Kavak İlçe Milli Eğitim Müdürü Aykan Sancı, Kavak İlçe Müftüsü Yakup Belen başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı. Katılımcılar tarafından ilgiyle takip edilen etkinlik, manevi değerlerin yaşatılması ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi açısından takdir topladı.

Projenin mimarı olan Kavak İmam Hatip Ortaokulu Müdür Yardımcısı Elif Aksel Kaya tarafından hayata geçirilen çalışma, kısa sürede geniş kesimlere ulaşarak örnek bir sosyal ve manevi farkındalık projesine dönüştü. Organizasyon sürecinde okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler ve veliler de etkinliğin başarıyla gerçekleşmesi için özveriyle görev aldı.

Kavak İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Vurkan İsmail Yüce, eğitim kurumlarının yalnızca akademik başarıya değil, aynı zamanda milli ve manevi değerlerin yaşatılmasına da katkı sunması gerektiğini belirterek, bu tür etkinliklerin öğrencilerin sosyal gelişimlerine önemli katkılar sağladığını ifade etti.

Programda konuşan Okul Aile Birliği Başkanı ve Dünya Kadınları Sosyal Kalkınma Dayanışma Sürdürülebilir Yenilikçi Proje Geliştirme Yönetme Derneği (DUKAS-DER) Başkanı Cemile Binay Kanber, toplumun ortak değerler etrafında buluşmasının önemine dikkat çekti. Kanber, "Çocuklarımızın akademik başarılarının yanında manevi değerlerle yetişmeleri de büyük önem taşımaktadır. Bugün burada gerçekleştirilen bu anlamlı organizasyon, birlik ve beraberlik ruhumuzu güçlendiren, nesiller arasında değer aktarımını sağlayan örnek bir çalışmadır. Toplum olarak ortak değerlerimiz etrafında kenetlendiğimiz sürece geleceğe daha güçlü adımlarla ilerleyeceğimize inanıyorum" dedi.

Katılımcılar, etkinliğin manevi iklimi güçlendiren ve toplumsal dayanışmayı artıran yönüne vurgu yaparken, benzer çalışmaların yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekti.

Kavak'ta gerçekleştirilen "1 Dakikada 1 Hatim, 1 Dakikada 1 Meal" etkinliği, eğitim kurumları ile toplumun farklı kesimlerini ortak değerlerde buluşturan örnek bir proje olarak hafızalarda yer etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sivil Toplum, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Kavak'ta Manevi Dayanışma Etkinliği - Son Dakika

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