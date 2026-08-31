Kaymakam Ahat, Okul Hazırlıklarını İnceledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kaymakam Ahat, Okul Hazırlıklarını İnceledi

Kaymakam Ahat, Okul Hazırlıklarını İnceledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Demirözü Kaymakamı Ahat, 2026-2027 eğitim yılı için okullardaki hazırlıkları yerinde inceledi.

Demirözü Kaymakamı İbrahim Zahid Ahat, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesi okullarda sürdürülen hazırlıkları yerinde inceledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Çiğdem ve Şube Müdürü Gökhan Köseoğlu ile birlikte Demirözü İlkokulu, Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu ve Mustafa Köseoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesini ziyaret eden Kaymakam Ahat, okulların fiziki durumu ve yeni dönemde yürütülmesi planlanan eğitim faaliyetleri hakkında bilgi edindi.

Ziyaretlerde, ilçedeki tüm okulların yeni eğitim öğretim dönemine en iyi şekilde hazırlanmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

Kaynak: İHA

Eğitim Öğretim Yılı, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Kaymakam Ahat, Okul Hazırlıklarını İnceledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hem alkollü hem ehliyetsiz Ceza kesilince tanıdık kartını oynadı Hem alkollü hem ehliyetsiz! Ceza kesilince tanıdık kartını oynadı
CIA Başkanı Moskova’da üçlü görüşme önerdi CIA Başkanı Moskova'da üçlü görüşme önerdi
Las Vegas’tan Kars’a gelin geldi: İlk 3 teklife bahane buldu ama 4’üncüye bulamadı Las Vegas'tan Kars'a gelin geldi: İlk 3 teklife bahane buldu ama 4'üncüye bulamadı
Alevler mahallelere dayanmıştı Muğla ve Antalya’yı kavuran yangında son durum Alevler mahallelere dayanmıştı! Muğla ve Antalya'yı kavuran yangında son durum
İkiz rahipler ve ikiz kilise görevlilerinin yönettiği düğünle ikizler evlendi İkiz rahipler ve ikiz kilise görevlilerinin yönettiği düğünle ikizler evlendi
Gazze’de ateşkes ihlali: 24 saatte 5 ölü Gazze'de ateşkes ihlali: 24 saatte 5 ölü

09:26
Aziz Yıldırım’ın Oğuz Aydın için aylar önce söyledikleri yeniden gündemde
Aziz Yıldırım'ın Oğuz Aydın için aylar önce söyledikleri yeniden gündemde
08:58
Taliban’dan Trump’a sürpriz çağrı Yer altındaki serveti teklif etti
Taliban'dan Trump'a sürpriz çağrı! Yer altındaki serveti teklif etti
08:46
8 can gitti, 18 kişi hala kayıp Şirketin yaptığı tepki çekti
8 can gitti, 18 kişi hala kayıp! Şirketin yaptığı tepki çekti
08:15
İnfial yaratan görüntü Klimalı odadan müritlerine ayak öptürdü
İnfial yaratan görüntü! Klimalı odadan müritlerine ayak öptürdü
08:03
Yüksel Yıldırım’ın zor anları: Rezilsin...
Yüksel Yıldırım'ın zor anları: Rezilsin...
07:39
Samsunspor-Fenerbahçe maçı için televizyonu açanlar gözlerine inanamadı
Samsunspor-Fenerbahçe maçı için televizyonu açanlar gözlerine inanamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2026 09:27:50. #.0.2#
SON DAKİKA: Kaymakam Ahat, Okul Hazırlıklarını İnceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement