Kaymakam Dalak\'tan Eğitim Müdürü Demirtaş\'a Ziyaret

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Kaymakam Halil Dalak, göreve yeni başlayan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş'ı ziyaret etti. Ziyarette eğitim yatırımları, kurumlar arası iş birliği ve yeni dönem hedefleri ele alındı.

Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, göreve yeni başlayan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş'ı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Gerçekleştirilen nezaket ziyaretinde ilçede yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri, kurumlar arası iş birliği ile önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar değerlendirildi. Eğitimin daha da güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, kamu kurumları arasındaki koordinasyonun önemine dikkat çekildi.

Kaymakam Halil Dalak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş'a yeni görevinde başarılar dileyerek görevinin Sarıgöl'e ve eğitim camiasına hayırlı olmasını temenni etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kaymakam Halil Dalak'a nazik ziyaretleri ve iyi dilekleri dolayısıyla teşekkür etti. - MANİSA