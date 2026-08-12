Kaymakam Eroğlu'ndan Yaz Kurslarına Ziyaret
Arsuz Kaymakamı Fatih Eroğlu, yaz kurslarını ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde Kaymakam Fatih Eroğlu, yaz kurslarını ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.
Kaymakam Eroğlu, gerçekleştirdiği ziyarette çocuklarla yakından ilgilenerek bir süre sohbet etti. Kaymakam Eroğlu, kurs öğreticilerinden yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.
Öğrencilerin yaz dönemini verimli geçirmelerine katkı sağlayan kursların düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Eroğlu, kurslara katılan öğrencilere başarılar diledi.
Kaynak: İHA
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