Melikgazi’ye 16 sınıflı yeni ilkokul kazandırılıyor

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde eğitim yatırımlarına bir yenisi daha ekleniyor. 16 sınıflı ilkokul binasına ilişkin protokol, Vali Gökmen Çiçek başkanlığında düzenlenen törenle imzalandı.

Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen protokol imza törenine; Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, hayırsever Cengiz Hakan Arslan ve ilgili kurum müdürleri katıldı. Vali Gökmen Çiçek; törende yaptığı konuşmada; "Yapılacak olan okul, öğrencilerimizin daha modern ve nitelikli eğitim ortamlarına kavuşmasına katkı sağlayacaktır. Kayseri'nin eğitim alanındaki gelişimine hayırseverlerimizin destekleriyle önemli katkılar sunulmaktadır. Hayırseverimiz Cengiz Hakan Arslan'a teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından kazandırılacak olan 16 sınıflı ilkokul binasına ilişkin protokol, Vali Gökmen Çiçek ile hayırsever Cengiz Hakan Arslan tarafından imzalandı.