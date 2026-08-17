Melikgazi’ye 16 sınıflı yeni ilkokul kazandırılıyor - Son Dakika
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Melikgazi’ye 16 sınıflı yeni ilkokul kazandırılıyor

Melikgazi’ye 16 sınıflı yeni ilkokul kazandırılıyor
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Melikgazi ilçesinde yaptırılacak 16 sınıflı ilkokul için protokol imzalandı. Vali Gökmen Çiçek, hayırsever Cengiz Hakan Arslan'a teşekkür etti.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde eğitim yatırımlarına bir yenisi daha ekleniyor. 16 sınıflı ilkokul binasına ilişkin protokol, Vali Gökmen Çiçek başkanlığında düzenlenen törenle imzalandı.

Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen protokol imza törenine; Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, hayırsever Cengiz Hakan Arslan ve ilgili kurum müdürleri katıldı. Vali Gökmen Çiçek; törende yaptığı konuşmada; "Yapılacak olan okul, öğrencilerimizin daha modern ve nitelikli eğitim ortamlarına kavuşmasına katkı sağlayacaktır. Kayseri'nin eğitim alanındaki gelişimine hayırseverlerimizin destekleriyle önemli katkılar sunulmaktadır. Hayırseverimiz Cengiz Hakan Arslan'a teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından kazandırılacak olan 16 sınıflı ilkokul binasına ilişkin protokol, Vali Gökmen Çiçek ile hayırsever Cengiz Hakan Arslan tarafından imzalandı.

Kaynak: İHA

Cengiz Hakan, Gökmen Çiçek, Melikgazi, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Melikgazi’ye 16 sınıflı yeni ilkokul kazandırılıyor - Son Dakika

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