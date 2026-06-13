Kayseri\'de Polis, Geç Kalan Öğrencileri Sınava Yetiştirdi

Kayseri'de bugün yapılan Liselere Giriş Sistemi (LGS) Sınavına geç kalan öğrencileri polis ekipleri yetiştirdi.

Kayseri'de 80 okulda LGS'ye girecek 19 bin 900 öğrenci aileleri ile birlikte sınava girecekleri okullara geldi. Öğrenciler kimlik belgeleri kontrol edilerek okula alınırken, veliler de okul dışında çocuklarını bekledi. Çeşitli sebeplerden dolayı sınava geç kalan bazı öğrencilerde polislerden yardım istedi. Öğrencileri evlerinden alan ekipler, çocukları sınava girecekleri okula götürdü. - KAYSERİ