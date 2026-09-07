Kayseri'de Uyum Haftası Coşkuyla Başladı - Son Dakika
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Kayseri'de Uyum Haftası Coşkuyla Başladı

Kayseri\'de Uyum Haftası Coşkuyla Başladı
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Kayseri'de anaokulu, 1. ve 5. sınıf öğrencileri uyum haftasıyla okullarıyla buluştu. İl Milli Eğitim Müdürü Esen, oyun teması vurgusu yaparken, milli birlik şuuru aşılamak için çalışacaklarını belirtti.

Kayseri'de uyum haftası kapsamında anaokulu, 1. ve 5. sınıf öğrencileri sınıfları ile buluşurken, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, "Milli birlik ve beraberlik şuurunu çocuklarımıza yıl boyunca aşılamanın gayreti içerisinde olacağız" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, 17 Aralık Şehitleri İlkokulu'nu ziyaret ederek, uyum haftası kapsamında sınıflarına kavuşan 1. sınıf öğrencilerinin etkinliklerine katıldı. Burada öğrencilerle yakından ilgilenen Esen, velilerle de sohbet etti. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Esen, "2026-2027 eğitim-öğretim yılı bugün itibariyle fiilen başlamış oldu. "Uyum haftası" dediğimiz hafta etkinlikleri kapsamında okul öncesi eğitim, ilkokul 1. sınıf ve 5. sınıfa giden çocuklarımız bugün okullarıyla buluşmuş oldular. 14 Eylül itibariyle de tüm öğrencilerimiz okullarımıza gelmiş olacaklar. Öğretmenlerimizle birlikte biz fiilen bugünden itibaren okullardayız. Öğretmenlerimiz için de süreç bugün itibariyle seminer haftası etkinlikleri kapsamında başlamış oldu. 2026-20227 eğitim-öğretim yılı da yine bakanlığımızın geçmiş yıllarda olduğu gibi ana birtakım temalarla başladı. Bu yılımızın ana teması da "maarifin kalbinde oyun." Bakanlığımız tarafından oyun politika belgesi yayınlandı. Yıl boyunca yapılacak etkinlikler, oynanacak oyunlara ilişkin bakanlığımız tarafından temel ilkeler belirlendi. İlkokul çağı, özellikle çocuklarımızın hayatı tanımalarına dönük bir dönemi ifade ediyor. Temel okuma becerileri, temel matematik dört işlem yapma becerilerinin yanı sıra çocuklarımızın bol bol oyun oynamasını istediğimiz, kendilerini gerçekleştirmeleri, hayatı anlamalarını ve kendilerini bulmalarını sağlayacak şekilde bu 4 yıllık dönemi geçirmelerini arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Milli birlik ve beraberlik şuurunu çocuklarımıza yıl boyunca aşılamanın gayreti içerisinde olacağız" diyen İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, "Tüm ekibimizle beraber okullarımızı fiziki ortamları itibariyle eğitim-öğretim yılına hep beraber hazırlamış olduk. Bugün uyum haftasıyla beraber de çocuklarımız okulda olmanın güzelliğini yaşamış olacaklar. Bunu buradan çok net bir şekilde ifade etmek isterim. Sadece ilkokullarımızda değil, anaokullarımızda da bu yıl oyunun çok daha fazla hayatımızda olduğu bir dönemi yaşayacağız. Yine ana tema olarak milli birlik ve beraberlik şuurunu çocuklarımıza yıl boyunca aşılamanın gayreti içerisinde olacağız. Yine bir başka ana temamız da eğitim-öğretim süreçlerine velilerin katılımı noktasında da fazlaca etkinliklerin olduğu bir yıl olacak. Her geçen günü çok daha farklı etkinliklerle bir üst seviyeye taşımanın gayreti içerisinde olacağız. Anaokullarımız için il düzeyinde de ayrı birtakım çalışmalar yapacağız. İlkokullarımızla alakalı, öğretmenlerimiz tarafından yazılmış olan 10 kitabımızı biz bu yıl animasyon film haline getirdik. Etkileşimli tahtalardan onları izleyecekler. Okul öncesi için "3 Elma" adını verdiğimiz ve önümüzdeki günlerde tanıtımını yapacağımız projeyle de bize ait masalları, Kayseri'nin kültürünü yansıtan masalları animasyon film haline getirerek, masallaştırarak çocuklarımızın istifadesine sunmuş olacağız. Yıl boyu etkinliklerimiz bu şekilde devam edecek" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Etkinlik, Kayseri, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Kayseri'de Uyum Haftası Coşkuyla Başladı - Son Dakika

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