Kayseri'den 7 Öğrenci LGS'de Tam Puan Aldı - Son Dakika
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Kayseri'den 7 Öğrenci LGS'de Tam Puan Aldı

Kayseri\'den 7 Öğrenci LGS\'de Tam Puan Aldı
10.07.2026 15:33
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Kayseri'den 7 öğrenci LGS'de tam puan alarak büyük bir başarı gösterdi. Milli Eğitim Müdürü Esen, tüm öğrencileri kutladı.

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, LGS sonuçları ile ilgili yaptığı açıklamasında Kayseri'den 7 öğrencinin LGS'de tam puan yaptığını söyleyerek, "7 öğrencimizin tam puan alması bize büyük gurur yaşattı" dedi.

Esen, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli Öğrencilerimiz, Değerli Velilerimiz ve Saygıdeğer Öğretmenlerimiz; 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçları bugün Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından açıklanmıştır. Öncelikle şunu özellikle ifade etmek isterim ki; her bir çocuğumuz bizim için ayrı ayrı çok kıymetlidir. Onlar, ülkemizin yarınlarını inşa edecek en büyük değerimiz, geleceğimizin teminatıdır. Çocuklarımızın her başarısı bizim başarımız, onların mutluluğu ise yüzümüzde oluşan en güzel tebessümdür. Bu anlayışla, sınav sonucu ne olursa olsun tüm öğrencilerimizi gönülden kutluyor, her birinin hayallerine ulaşacağına yürekten inanıyorum. Bu yıl ilimizden 7 öğrencimizin, tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye genelinde tam puan alan 452 öğrenci arasında yer alması bizlere büyük bir gurur yaşatmıştır. Öğrencilerimiz, sınav sonuçlarına T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgileriyle erişebilecek; sonuç ekranında doğru-yanlış cevap sayılarını, merkezi sınav puanlarını ve başarı durumlarını görüntüleyebilecektir. Sonuçlar öğrencilere e-posta veya posta yoluyla gönderilmeyecek olup internet üzerinden açıklanan sonuçlar tebliğ hükmünde olacaktır. Şimdi ise öğrencilerimiz için önemli bir tercih süreci başlıyor. Bu süreçte evlatlarımızın ilgi, yetenek ve hedeflerine uygun, bilinçli tercihler yapmaları büyük önem taşımaktadır. Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından geliştirilen Rota Maarif dijital platformu yarından itibaren hizmete sunulacaktır. Öğrencilerimiz ve velilerimiz rotamaarif.meb.gov.tr adresi üzerinden platforma erişerek tercih sürecine yönelik kapsamlı bilgilere ulaşabileceklerdir. Bunun yanında ilimiz genelindeki tüm tercih danışmanlığı birimlerimizde görev yapan uzman rehber öğretmenlerimiz de öğrencilerimize ve velilerimize tercih süreci boyunca profesyonel rehberlik desteği sunacaktır. Amacımız, her öğrencimizin ilgi ve yeteneklerine uygun okullara yerleşmesini sağlayacak en doğru tercihleri yapmasına katkı sunmaktır. LGS'ye giren tüm öğrencilerimize eğitim hayatlarının bundan sonraki sürecinde başarılar diliyor, tercih döneminin evlatlarımız ve ailelerimiz için hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum. Geleceğimizin umudu olan tüm çocuklarımızın yolları açık, başarıları daim olsun." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri, Eğitim, Yaşam, LGS, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Kayseri'den 7 Öğrenci LGS'de Tam Puan Aldı - Son Dakika

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